Bénin : l'UP le Renouveau célèbre les acteurs de la gouvernance de Patrice Talon

Une grande cérémonie de distinction s’est déroulée à Cotonou le samedi 18 juillet 2026 afin d’honorer les cadres politiques ayant accompagné le pouvoir exécutif durant la dernière décennie. L’Union Progressiste le Renouveau (UPR) a ainsi manifesté sa gratitude envers ses figures militantes qui ont occupé des fonctions étatiques sous la présidence de Patrice Talon entre 2016 et 2026. L’événement a rassemblé de nombreuses personnalités du parti majoritaire au sein de la capitale économique béninoise.

Des distinctions pour dix ans d’engagement politique

Les gratifications distribuées lors de cette journée ont ciblé plusieurs catégories de responsables. Le parti a distribué des parchemins de reconnaissance à ses ministres, conseillers officiels, cadres administratifs ainsi qu’aux représentants de sa branche extérieure. Les parlementaires ayant siégé durant les septième, huitième et neuvième législatures à l’Assemblée nationale ont également reçu ces hommages officiels.

Les dirigeants de la direction exécutive nationale ont tenu à marquer le coup pour saluer la fidélité de ces cadres. Pour le président de l’UPR, le professeur Joseph Djogbénou, la fortune de l’homme d’action c’est la reconnaissance, soulignant que cette démarche représente un témoignage collectif face à des parcours qu’il qualifie d’honorables. Les allocutions ont mis l’accent sur le fait que la loyauté politique méritait une célébration publique.

La transition après la décennie Talon

Cette manifestation intervient alors que le Bénin traverse une phase de transition politique majeure. Patrice Talon a dirigé le pays pendant deux mandats consécutifs, une période caractérisée par d’intenses réformes administratives et institutionnelles. Son action à la tête de l’État s’est achevée en mai 2026

Le pouvoir a été transmis à Romuald Wadagni, ancien ministre de l’Économie et des Finances, élu à la magistrature suprême. Les cadres honorés lors de la journée du 18 juillet constituent le socle politique sur lequel s’est appuyée cette alternance au sommet de l’État. L’alliance politique entend maintenir sa cohésion pour soutenir la nouvelle équipe gouvernementale.