Bénin : Rufino d’ALMEIDA engage les communes du Couffo vers une coopération renforcée

Une nouvelle étape s’ouvre pour les communes du Couffo. Réunis le 1er juillet 2026 à l’initiative du préfet Rufino d’ALMEIDA, les maires, leurs adjoints, les secrétaires exécutifs, les directeurs des affaires administratives et financières des mairies ainsi que des membres de la conférence administrative départementale ont défini plusieurs priorités pour accélérer le développement local.

Au centre des échanges figurent la création d’un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), la mise en place de forêts communales et l’amélioration des performances des collectivités. Cette rencontre intervient au terme de la tournée légale de prise de contact effectuée par le nouveau préfet dans les six communes du département, quelques semaines après sa nomination le 3 juin 2026.

Une coopération intercommunale au cœur des priorités

Dès l’ouverture des travaux, Rufino d’ALMEIDA a invité les élus locaux à accélérer la création d’un Établissement public de coopération intercommunale. Selon lui, cette structure permettra aux communes de mutualiser leurs ressources tout en maintenant la Communauté des Communes du Couffo (CoCoC), qui conservera son rôle d’association des collectivités du département.

L’objectif est de doter les communes d’un cadre plus opérationnel pour conduire des projets communs. Les échanges ont notamment porté sur la possibilité d’acquérir des équipements lourds, tels que des niveleuses, et de renforcer les interventions dans des domaines comme l’hygiène, l’assainissement ou encore les infrastructures locales.

Le préfet a également indiqué qu’il entend accompagner personnellement les démarches administratives nécessaires afin de faciliter la création de cette nouvelle structure, estimant qu’elle pourrait ouvrir l’accès à davantage de financements extérieurs destinés aux collectivités territoriales.

Gouvernance locale et mobilisation de nouvelles ressources

Les participants ont aussi examiné les moyens d’améliorer le classement des communes du Couffo à l’Indice de gouvernance locale (IGL), un outil d’évaluation qui apprécie notamment les performances des collectivités en matière de gestion administrative, financière et de gouvernance.

Les discussions ont porté sur le fonctionnement du Conseil communal de suivi du secteur agricole (CCos), ainsi que sur la création de forêts communales. Cette dernière initiative vise à offrir aux collectivités de nouvelles sources de revenus tout en favorisant une gestion durable des ressources naturelles.

À l’issue des communications techniques et des débats, les participants ont harmonisé leurs positions sur plusieurs dossiers jugés prioritaires afin de préparer les prochaines étapes de mise en œuvre.

Les maires saluent les orientations proposées

Les responsables communaux ont accueilli favorablement les orientations présentées lors de l’atelier.

Le maire d’Aplahoué, Hypolite NATABOU, estime que les travaux ont permis de mieux comprendre les avantages de l’intercommunalité et d’aborder plusieurs préoccupations locales, notamment la reprise des opérations de lotissement. Son homologue de Djakotomey, Ulrich Janvier SOKEGBE, considère que la création de l’EPCI et des forêts communales contribuera au renforcement des capacités financières des communes tout en facilitant certains projets d’urbanisation.

Pour le maire de Toviklin, Eskil TCHIKPE, cette rencontre offre un cadre de réflexion permettant d’anticiper les besoins futurs des collectivités et d’adapter les politiques locales aux réalités du territoire.

En clôturant les travaux, Rufino d’ALMEIDA a remercié les participants pour la qualité des échanges. « Si nous parvenons à mettre en œuvre les orientations, ce sera bénéfique pour les communes et le département », a-t-il déclaré.

Les maires sont désormais appelés à engager les démarches nécessaires à la création de l’EPCI, tandis que la préfecture prévoit de poursuivre les procédures auprès de sa hiérarchie et du gouvernement afin de concrétiser cette réforme de la coopération intercommunale dans le Couffo.