Bénin : trois ghettos démantelés à Djougou pour drogues et produits illicites



Le vendredi 17 juillet 2026, dans deux arrondissements de la commune de Djougou, une équipe conjointe d’agents de la police a mené une opération ayant permis le démantèlement de trois ghettos. Dans le cadre des directives de la hiérarchie, des éléments de la police républicaine ont conduit une opération conjointe dans la commune de Djougou.

Déployée sous la supervision du commissaire central de la ville, l’équipe composée des éléments des commissariats des 1ᵉʳ, 2ᵉ et 3ᵉ arrondissements ainsi que du peloton de surveillance et d’intervention de Djougou a investi, le vendredi 17 juillet 2026, trois sites identifiés comme des ghettos. Les interventions ont ciblé le quartier Yalowa, le marché Atchoukouma et les abords de la rue située en face de la station Jnp, dans le deuxième arrondissement de Djougou.



À l’issue de ces descentes, 16 individus ont été interpellés. L’opération a également permis de mettre la main sur du chanvre indien, des produits psychotropes, des liqueurs en sachet et en plastique d’origine douteuse, des potions d’alcool frelaté ainsi que des paquets de cigarettes. Les produits saisis ont été placés sous scellés et mis à la disposition de la justice. Quant aux individus interpellés sur les lieux, ils feront l’objet d’une procédure judiciaire.