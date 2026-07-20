Bénin : un suicide présumé après une confession d'infidélité à Womey (Abomey-Calavi)

Une jeune femme de 24 ans est décédée le vendredi 17 juillet 2026 à Womey Mahicodji, dans l’arrondissement de Godomey, commune d’Abomey-Calavi. Selon les premières informations rapportées par Radio PEACE FM, les autorités judiciaires ont ouvert une enquête afin d’établir avec précision les circonstances de ce drame.

La victime, présentée comme une apprentie couturière, vivait avec son compagnon. Les éléments connus à ce stade proviennent essentiellement du témoignage de ce dernier, recueilli par la radio locale. Les conclusions de l’enquête devront permettre de confirmer ou non cette version des faits.

Une dispute aurait précédé le drame

D’après le récit livré à Radio PEACE FM, une discussion aurait éclaté au sein du couple après que le compagnon eut remarqué des appels téléphoniques qu’il considérait inhabituels. Au cours de cet échange, la jeune femme lui aurait confié entretenir une relation avec une autre personne, laquelle lui aurait promis un avenir meilleur.

Toujours selon cette même source, la mère de la jeune femme, installée en Côte d’Ivoire, aurait été informée de la situation. Soucieuse d’apaiser les tensions, elle aurait demandé à un proche de se rendre au domicile du couple afin de favoriser un dialogue.

À son arrivée, le médiateur aurait trouvé la jeune femme isolée dans une chambre et refusant de participer aux échanges. Après avoir discuté avec le compagnon, il aurait estimé préférable de revenir plus tard, espérant que la situation se calmerait. « Je reviendrai plus tard », aurait-il indiqué, selon le témoignage rapporté par Radio PEACE FM.

Les secours alertés

Après le départ du médiateur, le compagnon affirme avoir tenté à plusieurs reprises d’obtenir une réponse de la jeune femme. Face à son silence, il aurait sollicité l’aide de riverains avant de pénétrer dans la pièce. Les secours ont ensuite été alertés et la victime transportée vers un centre hospitalier, où son décès a été constaté, selon les informations relayées par Radio PEACE FM. Le même témoignage fait également état d’un écrit qui aurait été retrouvé sur les lieux. Les autorités n’ont toutefois communiqué aucune information officielle sur son contenu.

Les investigations se poursuivent

Les services compétents ont engagé des investigations pour déterminer le déroulement exact des faits et vérifier les différents témoignages recueillis. Les résultats de cette procédure devraient permettre d’éclairer les circonstances du décès.

Au Bénin, comme dans de nombreux pays, les décès survenus dans des circonstances inhabituelles donnent généralement lieu à une enquête judiciaire destinée à établir les responsabilités éventuelles et à reconstituer les faits sur la base des constatations, des auditions et des expertises nécessaires. Les autorités devraient désormais s’appuyer sur ces différents éléments pour établir les conclusions de cette affaire.