Bénin : un violent incendie fait des blessés et détruit plusieurs installations à Glazoué

Un important incendie a ravagé une partie du quartier Zongo, dans la commune de Glazoué, ce lundi 20 juillet 2026. Le sinistre, déclaré peu avant 8 heures, a endommagé des installations électriques, des ateliers d’artisans, une boutique de prêt-à-porter ainsi que plusieurs habitations, selon les informations rapportées par La Nation.

Le feu s’est propagé rapidement avant d’être maîtrisé grâce à la mobilisation des habitants du quartier. Deux personnes ont été blessées au cours des opérations, dont une grièvement, et ont été prises en charge pour recevoir des soins.

Les habitants mobilisés avant l’arrivée des secours

Face à la progression rapide des flammes, les riverains se sont organisés pour limiter les dégâts. D’après La Nation, les habitants ont utilisé les moyens disponibles sur place, notamment du sable, des seaux d’eau et des cuvettes, afin de ralentir la propagation de l’incendie.

Cette intervention improvisée a duré une vingtaine de minutes et a permis d’empêcher que le feu ne gagne une plus grande partie du quartier. Selon des témoignages recueillis par le quotidien, « chacun a apporté ce qu’il pouvait » pour tenter de maîtriser le sinistre. Au cours de cette mobilisation, deux personnes ont été blessées. L’une d’elles, plus sérieusement atteinte, a été évacuée vers un centre hospitalier pour une prise en charge médicale.

Plusieurs infrastructures touchées

Le bilan matériel fait état de dégâts importants. Les flammes ont atteint des installations électriques, plusieurs ateliers d’artisans, un commerce de prêt-à-porter ainsi que des maisons situées à proximité du foyer de l’incendie. L’ampleur des dommages n’a pas encore été officiellement chiffrée. Les autorités n’ont pas non plus communiqué sur les pertes enregistrées par les occupants des lieux affectés. Le sinistre a provoqué une vive inquiétude parmi les habitants, contraints d’assister aux opérations de secours alors que le feu menaçait de se propager à d’autres concessions.

L’origine de l’incendie reste à déterminer

À ce stade, les circonstances exactes du départ de feu n’ont pas été officiellement établies. Aucune autorité compétente ne s’est encore prononcée sur les causes de l’incendie. Toutefois, selon plusieurs témoins cités par La Nation, les premières flammes seraient parties d’un entrepôt clandestin où était stocké du carburant de contrebande. En attendant les conclusions d’une éventuelle enquête, les habitants de Zongo tentent d’évaluer l’étendue des pertes causées par cet incendie qui a fortement perturbé les activités du quartier en ce début de semaine.