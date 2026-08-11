Russie: l'Ukraine cible le palais de Poutine et détruit deux systèmes de défense

L’Ukraine a frappé plusieurs équipements militaires russes à Guelendjik, dans le sud de la Russie, les 7 et 9 août, dont un système de guerre électronique et une position de défense antiaérienne S-400. Les deux sites se trouvaient à proximité d’un vaste complexe attribué par plusieurs enquêtes à Vladimir Poutine, une propriété que le président russe a toujours contestée.

Un système destiné à brouiller Starlink détruit

Le premier équipement a été frappé le 7 août. Il s’agissait d’un complexe Volna Kupol Garant, présenté comme un système russe de guerre électronique conçu pour perturber les communications satellitaires utilisées par les drones ukrainiens.

Selon le Kyiv Post, des images satellitaires publiées par des analystes OSINT ukrainiens ont confirmé la destruction du dispositif. Le média estime qu’il s’agit d’au moins la troisième perte signalée de ce type de système depuis le mois de juin. Deux précédentes destructions avaient été revendiquées les 14 et 25 juin.

Le Volna Kupol Garant aurait été conçu pour brouiller plusieurs bandes de fréquences utilisées pour les communications satellitaires. Un complexe pourrait couvrir une zone d’environ 20 kilomètres carrés, selon des informations citées par le Kyiv Post. Le coût d’une unité est estimé à environ 1,5 million de dollars par un conseiller du ministère ukrainien de la Défense cité par le média.

Un canal russe spécialisé dans les questions militaires a souligné une faiblesse liée à ses dimensions : « sa dissimulation sur le terrain est pratiquement impossible ».

Un S-400 frappé deux jours plus tard

Le 9 août, une autre frappe a visé une position de S-400 à Guelendjik. Robert Brovdi, commandant des forces ukrainiennes de systèmes sans pilote, a affirmé que cette position avait tiré six missiles le 8 août, avant d’être touchée. Selon son récit, le site est resté en feu pendant environ trois heures.

Les informations publiées après l’attaque font état de la destruction d’au moins un élément de lancement du système. Le S-400 est destiné à intercepter des menaces aériennes et constitue l’un des principaux systèmes russes de défense sol-air.

Une campagne plus large dans le sud russe

Ces frappes interviennent après une opération ukrainienne annoncée le 2 août dans la région de Krasnodar. Les forces ukrainiennes ont alors affirmé avoir atteint huit équipements russes de défense aérienne et de surveillance à plus de 270 kilomètres de la ligne de front.

L’opération aurait visé un système Tor-M2 et sept radars répartis autour de plusieurs localités, dont Yeïsk et Primorsko-Akhtarsk. Les équipements concernés servent à détecter et suivre des avions, des missiles de croisière et des drones. Les autorités ukrainiennes ont affirmé que leur neutralisation pouvait compliquer la protection de plusieurs infrastructures militaires russes.

À Guelendjik, les frappes des 7 et 9 août donnent ainsi une dimension supplémentaire à cette série d’opérations contre les moyens russes chargés de détecter, brouiller ou intercepter les drones ukrainiens. Les informations disponibles ne permettent toutefois pas d’établir que le palais situé dans la région constituait la cible des attaques.