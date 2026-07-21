Canada : Trump impose 50 % de tarifs douaniers, accusant Ottawa de discrimination commerciale

Le président américain Donald Trump a signé lundi trois décrets présidentiels distincts imposant des surtaxes de 50 % sur un large éventail de produits canadiens. Selon la Maison-Blanche, cette mesure vise à corriger un déséquilibre commercial jugé défavorable aux exportateurs américains.

Trois secteurs visés

Chaque décret cible une catégorie de produits différente : les véhicules automobiles, les boissons alcoolisées et les produits laitiers. Concrètement, la liste des produits touchés est très large, allant de l’alcool aux matériaux de construction en passant par certains équipements sportifs. L’administration justifie ces mesures en pointant, entre autres, l’arrêt par la quasi-totalité des provinces canadiennes de la vente d’alcool américain depuis l’an dernier, ainsi qu’un traitement tarifaire jugé inégal envers les voitures fabriquées aux États-Unis.

Fait notable : ces nouveaux tarifs s’appliqueront même aux produits normalement protégés par l’accord de libre-échange nord-américain (ACEUM), une rupture par rapport aux précédentes vagues tarifaires qui épargnaient généralement ce cadre.

Une riposte canadienne annoncée

Le premier ministre canadien Mark Carney a dénoncé « une violation directe » de l’accord ACEUM, tout en indiquant que son gouvernement restait ouvert à « intensifier » les discussions pour résoudre le différend. Cette annonce marque une nouvelle escalade dans les tensions commerciales entre les deux pays, Washington ayant régulièrement souligné que le Canada figure parmi les rares partenaires à avoir riposté à ses précédentes hausses tarifaires.