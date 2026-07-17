Mondial 2026 : Infantino loue Trump et revendique 7 millions de spectateurs à 48h de la finale

Gianni Infantino a annoncé, vendredi 17 juillet 2026, que 7 millions de supporters ont assisté aux matchs de la Coupe du monde depuis le début de la compétition. Le président de la FIFA s’exprimait lors d’une réception organisée par Donald Trump à la Trump Tower de New York, deux jours avant la finale opposant l’Argentine à l’Espagne.

Infantino multiplie les louanges envers Trump

« Ce Mondial a dépassé toutes les attentes », a déclaré Infantino devant le président américain, ajoutant que des « milliards » de téléspectateurs ont suivi la compétition à la télévision. Le dirigeant suisso-italien s’est montré particulièrement élogieux envers son hôte, une attitude qu’il adopte régulièrement en présence de Trump. « Le rêve américain est devenu réalité », a-t-il lancé, estimant que le tournoi avait permis de « rassembler le monde » en Amérique. Trump, qui écoutait en hochant la tête d’approbation, a salué à son tour la contribution du dirigeant du football mondial, qualifiant ses décisions de constamment judicieuses.

Le président américain, qui assistera dimanche à la finale au MetLife Stadium pour remettre le trophée à l’équipe victorieuse, a également suggéré en plaisanterie que les États-Unis pourraient accueillir seuls une future édition, sans le Mexique ni le Canada.

Un bilan chiffré présenté comme historique

Selon les données communiquées par la FIFA, les stades ont affiché quasiment complet pour chacune des 102 rencontres disputées jusqu’à présent. Il reste deux matchs à jouer : la petite finale entre la France et l’Angleterre samedi à Miami Gardens, en Floride, puis la finale dimanche à East Rutherford, dans le New Jersey. L’affluence totale du tournoi devrait finalement avoisiner les 6,7 millions de spectateurs, un record pour une Coupe du monde.

Ce chiffre confirme les projections avancées dès novembre 2025, lorsque Infantino évoquait, aux côtés de Trump dans le Bureau ovale, une fourchette de « cinq à dix millions » de visiteurs attendus en Amérique du Nord pour l’événement. L’inquiétude portait alors sur le prix élevé des billets et les difficultés d’obtention de visas, susceptibles selon certains observateurs de dissuader une partie des supporters étrangers.

Une compétition inédite par son format

Organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, cette édition est la première à réunir 48 équipes, contre 32 lors des précédentes éditions. Le précédent record d’affluence pour une Coupe du monde datait de 1994, avec environ 3,6 millions de spectateurs enregistrés aux États-Unis. Le Mondial 2022 au Qatar avait rassemblé un peu plus de 3,4 millions de spectateurs dans les stades.

Aucun incident de sécurité majeur n’a été signalé au cours de la compétition, mais plusieurs controverses géopolitiques ont émaillé son déroulement. Infantino avait par ailleurs reconnu, quelques semaines plus tôt, avoir reçu un appel de Trump concernant une procédure disciplinaire visant l’attaquant américain Folarin Balogun, tout en assurant que les organes juridictionnels de la FIFA demeuraient indépendants.

Plus tôt dans la journée de vendredi, Infantino s’était également exprimé au siège des Nations unies, où il a plaidé pour un engagement accru du football en faveur de la santé mentale des jeunes. La finale de dimanche déterminera si l’Argentine devient la première sélection à conserver son titre depuis le Brésil, vainqueur consécutif en 1958 et 1962, ou si l’Espagne décroche son deuxième sacre mondial après celui de 2010.