Canada: après de nouveaux droits de douane, Carney veut discuter avec Trump

Le 21 juillet 2026, le Premier ministre canadien Mark Carney a réagi à la décision de Donald Trump d’imposer de nouveaux droits de douane de 50% sur plusieurs produits canadiens, affirmant être prêt à échanger avec les États-Unis pour trouver un terrain d’entente. Cette annonce a été officialisée par un décret signé à Washington et accompagnée d’un communiqué de la Maison Blanche. Les nouvelles taxes visent notamment le vin, les produits laitiers, le ciment, les meubles et les équipements de hockey sur glace. Elles entreront en vigueur dans un délai de 30 jours.

Plus précisément, Ottawa estime que cette décision contrevient à l’accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Malgré tout, le premier ministre Carney s’est dit prêt à poursuivre les discussions avec l’administration américaine afin qu’un accord soit rapidement trouvé, permettant donc de repousser ou annuler ces nouvelles mesures.

Un nouveau bras de fer entre Washington et Ottawa

Pour justifier ces nouvelles mesures, la Maison Blanche invoque la section 338 du Tariff Act de 1930. Il s’agit d’une disposition rarement utilisée par la Maison-Blanche mais qui autorise le président américain à appliquer des droits de douane pouvant atteindre 50% contre des pays accusés de discriminer les produits américains. Washington reproche au Canada de limiter l’accès de certains produits fabriqués aux États-Unis, notamment dans les secteurs de l’automobile, de l’alcool et des produits laitiers.

Ce n’est pas la première fois que des tensions commerciales ont lieu entre les deux pays. Depuis le retour aux affaire de Donald Trump, les États-Unis ont plusieurs fois menacé ou imposé au Canada des droits de douane sur certaines de leurs produits. Des sur-taxes qui avaient alors poussé Ottawa à réagir en annonçant des droits de douane équivalent.

Aucune mesure de rétorsion n’est prévue

Ottawa indique avoir déjà présenté plusieurs propositions destinées à moderniser l’accord de libre-échange et à mettre fin au conflit tarifaire qui oppose Washington et le Canada. Le gouvernement canadien estime par ailleurs que cette escalade tarifaire entraîne une hausse des coûts pour les consommateurs des deux côtés de la frontière, ce qui n’est bon pour personne et encore moins pour le président Trump, alors que se profilent sous peu de nouvelles élections.

Une stratégie que tout le monde ne partage cependant pas. Le Premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, qui est une voix bien portante contre les décisions unilatérales américaines, estime que le pays devrait répondre par des droits de douane équivalents si ces nouvelles taxes entrent bien en vigueur. Un nouveau bras de fer de lancé ?

