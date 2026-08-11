Bénin : grâce à son drone, la douane réalise une saisie importante dans l'Ouémé et la Donga

Près de 20 000 paquets de cigarettes et 496 kg de produits pharmaceutiques de contrebande ont été interceptés les 5 et 6 août 2026 dans l’Ouémé et la Donga. Les saisies ont été réalisées par les services régionaux de lutte contre la fraude de la Douane béninoise.
Au total, 19 860 paquets de cigarettes ont été retirés des circuits de contrebande. Une partie importante de cette marchandise se trouvait dans un camion-benne contrôlé à Danvidokpo, dans l’Ouémé.
Un camion repéré grâce à un drone
Le 5 août, les agents du Service régional de lutte contre la fraude Ouémé-Plateau ont découvert 17 800 paquets de cigarettes dans le véhicule. La cargaison représentait 1 780 cartouches, selon les éléments communiqués après l’opération.
Le camion transportait aussi quatre colis contenant 496 kg de produits pharmaceutiques de contrebande. Les marchandises étaient dissimulées dans le même véhicule.
La détection du chargement a été facilitée par l’utilisation d’un drone, dans le cadre du renforcement des moyens de renseignement opérationnel de la Douane. L’administration douanière développe depuis plusieurs mois une approche davantage fondée sur le ciblage et le renseignement pour intercepter les cargaisons suspectes.
Une seconde saisie dans la Donga
Une autre opération menée le 6 août par le Service régional de lutte contre la fraude Atacora-Donga a permis de récupérer 2 060 paquets de cigarettes.
Ces deux interventions portent ainsi à 19 860 le nombre de paquets saisis en deux jours dans les deux départements. Les autorités douanières n’ont pas communiqué, dans les éléments disponibles, le nombre de personnes interpellées ou l’identité des éventuels propriétaires des marchandises. Les produits saisis devraient rester sous contrôle de l’administration compétente dans le cadre des procédures prévues par la réglementation douanière.
Le renseignement au centre des contrôles
Cette opération intervient après plusieurs saisies importantes réalisées au Bénin ces derniers mois. En juin 2026, les Douanes avaient intercepté 304,7 kg de substances stupéfiantes et 625 munitions sur l’axe Parakou-N’Dali grâce à un renseignement opérationnel. Le dispositif s’est aussi appuyé sur le renseignement géospatial lors de l’opération GEOCONTROL menée conjointement par les administrations douanières du Bénin et du Nigeria. Cette opération de huit jours, organisée en juillet 2026 avec l’Organisation mondiale des douanes, avait conduit à 37 saisies portant sur des stupéfiants, des produits pharmaceutiques, des produits pétroliers et diverses marchandises. Les nouvelles interceptions dans l’Ouémé et la Donga illustrent ainsi l’utilisation croissante des outils de renseignement et de surveillance dans la lutte contre la contrebande.
8 réflexions au sujet de “Bénin : grâce à son drone, la douane réalise une saisie importante dans l'Ouémé et la Donga”
SCALE UP
»si les armées des deux pays développaient une opération similaire à échelle supérieure pour combattre les terr0s ? »
c’est une excellente question. J’espère que nos 2 pays y arriveront le plus tôt possible.
@le_chat_de_gouttière
Je me demande si un Chat de gouttière n’est pas plus malin et plus intelligent que toi.
Méfiez vous des chats!!!
« Le dispositif s’est aussi appuyé sur le renseignement géospatial lors de l’opération GEOCONTROL menée conjointement par les administrations douanières du Bénin et du Nigeria. »
J’ai suivi un reportage sur cette opération et c’est vraiment bluffant. Question : et si les armées des deux pays développaient une opération similaire à échelle supérieure pour combattre les terr0s ?
Merci @Scale Up. La modernisation, la numérisation des Forces Armées béninoises pour recouvrer l’avantage face aux criminels et autre djihadistes terros, est la voie à suivre.
L’Ukraine a montré la voie…
Pourrait-on avoir le lien ou le titre de la vidéo dont vous évoquez le reportage svp ?
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(@_@)
« L’Ukraine a montré la voie… »
Le pays le plus corrompu de la planète avec un « président » non élu a montré la voie ! Vraiment ?
On parlera des crimes de guerre en temps utile.
Vous avez une mentalité de chat de gouttière
On ne parle que de ce dont on est familier, n’est-ce pas ?
En matière de corruption, de crime de guerre ou de « mentalité de chat de gouttière » 🙂 🙂
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(@_@)
Le silence observé..depuis les exploits..de nos douaniers..par certains..rupturiens reconnus dans notre forum..par leur promptitude à réagir..dis je..pose des questions..
Wadagni est il entrain de mettre à mal..certaines positions acquises.
???
Questions légitimes..n est ce pas..
Ne me demandez pas de dire..les noms de ces hasbeen..
Je veux pas d histoire..ohoooo
Quoi..que les mauvaises langues affirment que paysan..Paul ahehenou.monwe..ronsard..vive..se sont réfugiés..chez nous..dans la partie utile..et travailleuse..du pays..depuis un temps
Est-ce une coïncidence..je sais pas..hein