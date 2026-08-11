Bénin : grâce à son drone, la douane réalise une saisie importante dans l'Ouémé et la Donga

Près de 20 000 paquets de cigarettes et 496 kg de produits pharmaceutiques de contrebande ont été interceptés les 5 et 6 août 2026 dans l’Ouémé et la Donga. Les saisies ont été réalisées par les services régionaux de lutte contre la fraude de la Douane béninoise.

Au total, 19 860 paquets de cigarettes ont été retirés des circuits de contrebande. Une partie importante de cette marchandise se trouvait dans un camion-benne contrôlé à Danvidokpo, dans l’Ouémé.

Un camion repéré grâce à un drone

Le 5 août, les agents du Service régional de lutte contre la fraude Ouémé-Plateau ont découvert 17 800 paquets de cigarettes dans le véhicule. La cargaison représentait 1 780 cartouches, selon les éléments communiqués après l’opération.

Le camion transportait aussi quatre colis contenant 496 kg de produits pharmaceutiques de contrebande. Les marchandises étaient dissimulées dans le même véhicule.

La détection du chargement a été facilitée par l’utilisation d’un drone, dans le cadre du renforcement des moyens de renseignement opérationnel de la Douane. L’administration douanière développe depuis plusieurs mois une approche davantage fondée sur le ciblage et le renseignement pour intercepter les cargaisons suspectes.

Une seconde saisie dans la Donga

Une autre opération menée le 6 août par le Service régional de lutte contre la fraude Atacora-Donga a permis de récupérer 2 060 paquets de cigarettes.

Ces deux interventions portent ainsi à 19 860 le nombre de paquets saisis en deux jours dans les deux départements. Les autorités douanières n’ont pas communiqué, dans les éléments disponibles, le nombre de personnes interpellées ou l’identité des éventuels propriétaires des marchandises. Les produits saisis devraient rester sous contrôle de l’administration compétente dans le cadre des procédures prévues par la réglementation douanière.

Le renseignement au centre des contrôles

Cette opération intervient après plusieurs saisies importantes réalisées au Bénin ces derniers mois. En juin 2026, les Douanes avaient intercepté 304,7 kg de substances stupéfiantes et 625 munitions sur l’axe Parakou-N’Dali grâce à un renseignement opérationnel. Le dispositif s’est aussi appuyé sur le renseignement géospatial lors de l’opération GEOCONTROL menée conjointement par les administrations douanières du Bénin et du Nigeria. Cette opération de huit jours, organisée en juillet 2026 avec l’Organisation mondiale des douanes, avait conduit à 37 saisies portant sur des stupéfiants, des produits pharmaceutiques, des produits pétroliers et diverses marchandises. Les nouvelles interceptions dans l’Ouémé et la Donga illustrent ainsi l’utilisation croissante des outils de renseignement et de surveillance dans la lutte contre la contrebande.