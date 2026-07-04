Chine : une centrale solaire au sommet du monde bientôt raccordée au réseau électrique

À plus de 4 650 mètres d’altitude, dans une région balayée par des vents dépassant 30 mètres par seconde et où le taux d’oxygène tombe sous 60 % de celui du niveau de la mer, une installation énergétique vient de franchir une étape technique inédite. La Chine a achevé l’installation des 15 927 héliostats de la centrale solaire à concentration (CSP) de Tushuo, dans le comté d’Amdo, en région autonome du Xizang, selon SolarPACES, organisation internationale de référence dans le secteur solaire thermodynamique.

Un chantier mené dans des conditions extrêmes

Les miroirs orientables, fabriqués par Dongfang Boiler, ont été entièrement livrés et installés le 30 avril dernier. Répartis dans les monts Tanggula, ils couvrent une surface réfléchissante totale supérieure à 800 000 mètres carrés et concentrent la lumière solaire vers une tour centrale. Pour résister aux conditions du plateau tibétain, les ingénieurs ont conçu des supports d’héliostats légers à haute rigidité ainsi qu’un système de suivi solaire à jeu quasi nul, avec une précision de pointage de 0,061 degré. Amdo dispose également d’un système de stockage par sel fondu d’une autonomie de huit heures, permettant théoriquement de produire de l’électricité après le coucher du soleil.

Un investissement de plus de deux milliards de yuans

D’une capacité de 100 mégawatts, le projet représente un investissement total d’environ 2,037 milliards de yuans, soit près de 260 millions d’euros. Une fois raccordée au réseau, Tushuo devrait produire en moyenne 255 millions de kilowattheures par an, une quantité suffisante pour alimenter environ 50 000 foyers, tout en permettant d’économiser 60 000 tonnes de charbon et de réduire les émissions de CO2 de 165 000 tonnes annuellement. Les autorités locales avancent également un impact économique direct pour les populations rurales : le projet générerait un revenu additionnel de 118 millions de yuans pour les agriculteurs et éleveurs de la zone, ainsi que 250 millions de yuans de recettes fiscales sur l’ensemble de son cycle de vie.

Le site d’Amdo ne constitue pas un cas isolé. À proximité, dans le comté de Damxung, une centrale CSP à capteurs cylindro-paraboliques de 50 mégawatts est en construction depuis avril 2026, conçue pour fonctionner aux côtés d’un parc photovoltaïque de 400 mégawatts. Plus au nord, dans la province du Qinghai, le National Energy Group exploite déjà un projet hybride combinant 23 000 héliostats et une capacité de stockage thermique de douze heures, présenté comme la première centrale hybride « CSP-dominante, PV-complémentaire » au monde à cette échelle.

Vers un nouveau modèle énergétique sur le plateau tibétain

Ces installations s’accompagnent du développement de lignes de transmission à très haute tension destinées à acheminer l’électricité produite sur le plateau vers les régions densément peuplées du sud du pays, à plusieurs milliers de kilomètres. Pour répondre aux contraintes de fabrication liées à l’altitude, Dongfang Boiler a mis en place ce qui est présenté comme la première chaîne de production automatisée au monde spécialisée dans la fabrication d’héliostats en haute altitude, capable de produire 6 000 mètres carrés de miroirs par jour. Tushuo doit désormais entrer dans sa phase de raccordement au réseau électrique, avec une mise en service progressive attendue au cours de l’année 2026.