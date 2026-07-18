Coupe du monde: Mbappé peut encore battre deux records ce soir, sans jouer la finale

Le match pour la troisième place entre la France et l’Angleterre se dispute samedi soir au Hard Rock Stadium de Miami. Deux compteurs distincts sont en jeu pour Kylian Mbappé ce soir, malgré l’élimination des Bleus en demi-finale face à l’Espagne — et chaque but inscrit pèsera sur les deux à la fois.

Deux totaux, deux enjeux différents

Le premier concerne uniquement l’édition 2026 : c’est le nombre de buts marqués depuis le début de ce tournoi, qui détermine le Soulier d’or, la distinction remise au meilleur buteur de la compétition. Mbappé compte actuellement huit réalisations sur ce Mondial, à égalité avec Lionel Messi, qui dispute la finale contre l’Espagne le lendemain.

Le second totalise l’ensemble des buts inscrits par un joueur sur toutes ses participations à la Coupe du monde, additionnées d’édition en édition. Ce cumul fixe le record historique du tournoi. Mbappé y affiche 20 buts, répartis entre 2018, 2022 et 2026, contre 21 pour Messi, qui devance son rival français sur six éditions disputées depuis 2006.

Le Soulier d’or, une affaire de départage

Sur le seul plan du Soulier d’or, Messi conserve pour l’instant l’avantage grâce à une passe décisive supplémentaire sur l’ensemble du tournoi, critère utilisé par la FIFA pour départager deux buteurs à égalité de buts, avant le nombre de minutes jouées en cas de nouvelle égalité.

Un rapprochement possible avec le record historique

Un but samedi suffirait à Mbappé pour égaler Messi au classement historique cumulé, un deuxième lui permettrait de passer devant, avant que l’Argentin ne rejoue lui-même dimanche en finale.

Ce printemps, Mbappé avait déjà dépassé un monument du football tricolore sur un terrain voisin : Just Fontaine, auteur de 13 buts lors du seul Mondial 1958, un record resté intouché pendant 68 ans sur une édition unique. Mbappé l’a devancé au classement cumulé sur plusieurs participations, sans jamais approcher le total de Fontaine sur un seul tournoi. Il avait également ravi à Olivier Giroud, plus tôt dans la compétition, le titre de meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, toutes compétitions confondues.

Kane, Bellingham et Dembélé, tous trois à six buts, conservent une chance mathématique de revenir dans la course au Soulier d’or, à condition de marquer au moins deux fois samedi tout en espérant que Mbappé et Messi restent muets. Ce scénario est jugé peu probable au vu du niveau des deux favoris.

Le match entre la France et l’Angleterre est programmé à 4 heures du matin, heure française, ce dimanche.