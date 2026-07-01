Cryptomonnaie: Trump remporte plus d'un milliard $ en 2025

Les activités de Donald Trump dans les cryptomonnaies ont franchi un nouveau cap. Les documents financiers publiés mardi 30 juin par le Bureau de l’éthique gouvernementale des États-Unis (OGE) montrent que le président américain a déclaré plus de 1,4 milliard de dollars de revenus liés aux actifs numériques pour l’année 2025, principalement grâce aux projets crypto développés par sa famille rapporte l’agence Reuters.

Ces déclarations financières annuelles, rendues publiques conformément aux obligations imposées aux hauts responsables fédéraux, illustrent la place désormais centrale des cryptomonnaies dans le patrimoine du président des États-Unis. Les revenus déclarés proviennent essentiellement de World Liberty Financial, une entreprise de finance décentralisée créée avec plusieurs de ses fils, ainsi que de la commercialisation de son memecoin $TRUMP.

World Liberty Financial devient la principale source de revenus

Les documents déposés auprès de l’OGE indiquent que les sociétés liées à Donald Trump ont perçu près de 800 millions de dollars grâce à World Liberty Financial. Cette somme comprend plus de 520 millions de dollars issus de la vente de jetons numériques et plus de 250 millions de dollars provenant de la cession de participations dans cette société.

Le président américain a également déclaré environ 635 millions de dollars de revenus supplémentaires générés par la vente de son memecoin à son effigie. Au total, les activités liées aux cryptomonnaies représentent désormais l’essentiel des revenus figurant dans sa déclaration financière pour 2025.

Cette progression est particulièrement marquée par rapport à l’année précédente. Dans sa déclaration publiée en 2025, Donald Trump avait indiqué avoir perçu 57,35 millions de dollars provenant de la vente de jetons de World Liberty Financial. Les montants déclarés cette année sont donc nettement supérieurs.

Le lancement du $TRUMP a marqué un tournant

Quelques jours avant son investiture en janvier 2025, Donald Trump avait lancé le memecoin $TRUMP, une cryptomonnaie associée à son image. Le jeton avait rapidement attiré les investisseurs, sa valeur connaissant une forte hausse avant d’enregistrer d’importantes fluctuations au fil des mois.

Ce projet s’est ajouté aux autres initiatives de la famille Trump dans les actifs numériques, notamment World Liberty Financial, qui s’est imposé comme l’un des principaux véhicules de leurs activités dans ce secteur.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, son administration a également adopté une orientation favorable au développement des cryptomonnaies, avec plusieurs mesures destinées à alléger le cadre réglementaire applicable à cette industrie.

Des revenus qui alimentent le débat

Les nouvelles déclarations financières interviennent alors que les investissements de la famille Trump dans les actifs numériques continuent de susciter des interrogations parmi certains responsables politiques et spécialistes de l’éthique publique, qui s’interrogent sur les liens entre ces activités privées et les décisions de l’administration en matière de réglementation.

Selon une estimation publiée récemment par Reuters, la famille Trump aurait engrangé au moins 2,3 milliards de dollars grâce à différents projets liés aux cryptomonnaies depuis le retour de Donald Trump à la présidence en 2025.

Les déclarations financières annuelles déposées auprès du Bureau de l’éthique gouvernementale des États-Unis resteront consultables publiquement et pourront faire l’objet d’analyses complémentaires à mesure que les autorités américaines poursuivront l’examen des informations patrimoniales communiquées par les plus hauts responsables de l’exécutif.