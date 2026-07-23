Nigéria : Trump félicite Tinubu pour ses efforts contre le terrorisme

Nigéria a reçu un message de soutien de la part du président américain Donald Trump, qui a salué les efforts de son homologue Bola Ahmed Tinubu dans la lutte contre le terrorisme. La lettre, datée du 6 juillet et rendue publique mercredi 22 Juillet 2026 par la présidence nigériane, est présentée par les autorités d’Abuja comme un signal favorable à un renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays.

Dans ce courrier, Donald Trump rend hommage au « leadership décisif » de Bola Tinubu et souligne les actions engagées contre les violences qui frappent des communautés chrétiennes. Le président américain affirme également qu’il est « honoré de se tenir aux côtés » du Nigeria dans la lutte contre les groupes terroristes.

Abuja évoque un partenariat sécuritaire renforcé

Le gouvernement nigérian voit dans cette correspondance une reconnaissance des progrès accomplis par les forces de sécurité du pays. Sur la télévision nationale, le ministre d’État aux Affaires étrangères, Sola Enikanolaiye, a indiqué que ce message valorisait les efforts des militaires et des services de sécurité engagés contre le terrorisme et l’insurrection.

Selon lui, cette initiative ne se limiterait pas à des félicitations diplomatiques. Le responsable a estimé qu’elle pourrait ouvrir la voie à un approfondissement de la coopération entre Abuja et Washington dans plusieurs domaines, parmi lesquels le renseignement, la formation des personnels, les technologies de défense et les équipements destinés aux forces nigérianes.

La publication de cette lettre intervient plusieurs mois après les critiques formulées par Donald Trump à propos des violences visant des chrétiens au Nigeria. Les autorités nigérianes y voient aujourd’hui un changement de ton dans les échanges entre les deux capitales.

Une lutte engagée depuis plus de quinze ans

Depuis 2009, le Nigeria est confronté à une insurrection menée par Boko Haram et sa branche dissidente ISWAP, principalement dans le nord-est du pays. Malgré de nombreuses opérations militaires, ces groupes continuent de représenter une menace pour les populations civiles et les forces de sécurité.

Le conflit a provoqué une grave crise humanitaire. Selon les estimations des Nations unies, les violences liées à l’insurrection dans le bassin du lac Tchad ont fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plusieurs millions de personnes depuis le début du conflit.

Des opérations conjointes entre Washington et Abuja

La coopération sécuritaire entre les États-Unis et le Nigeria ne date pas de cette lettre présidentielle. Les deux pays collaborent depuis plusieurs années dans les domaines du partage de renseignements, de la formation des forces armées et de l’appui aux opérations de lutte contre les groupes jihadistes.

En mai 2026, les forces américaines et nigérianes ont d’ailleurs conduit une opération conjointe contre une branche de l’organisation État islamique dans le nord-est du Nigeria. Cette intervention avait illustré le rapprochement sécuritaire entre les deux partenaires, alors que les autorités nigérianes poursuivent leurs opérations contre les groupes armés actifs dans cette région.