Nucléaire civil : Trump donne son feu vert à l’Arabie saoudite en pleine guerre contre l’Iran

Donald Trump a validé un accord de coopération nucléaire civile avec l’Arabie saoudite, selon des informations du Wall Street Journal. Le texte doit être rendu public dès mercredi et ouvre la voie à un enrichissement d’uranium sur le sol saoudien.

Un accord sur trente ans, sans garde-fous renforcés

Conclu pour une durée de trente ans, l’accord associerait des entreprises américaines au développement du programme atomique saoudien, avec à la clé la construction possible d’une usine d’enrichissement dans le royaume, à l’issue d’une étude conjointe menée par les deux pays. Selon des documents consultés par CNN, le texte ne contraindrait pas Ryad à adopter le Protocole additionnel de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui autorise des inspections inopinées. Les modalités de contrôle resteraient limitées à un cadre bilatéral entre Washington et Ryad, une entorse au « gold standard » appliqué jusqu’ici aux accords nucléaires civils américains.

Un précédent émirati abandonné

Ce standard remonte à 2009, lorsque les Émirats arabes unis avaient renoncé définitivement à l’enrichissement d’uranium et au retraitement du plutonium en échange d’une coopération nucléaire avec Washington pour construire leur centrale de Barakah. L’accord saoudien s’écarte de ce précédent : des experts en non-prolifération interrogés par CNN estiment qu’une capacité d’enrichissement domestique confère de facto une capacité latente à produire des matières fissiles de qualité militaire.