Djimon Hounsou : les cachets de plusieurs films dévoilés en pleine bataille judiciaire avec son ex

Les documents financiers déposés par Djimon Hounsou dans le cadre de sa procédure judiciaire avec son ex-compagne dévoilent les rémunérations qu’il affirme avoir perçues pour plusieurs productions récentes. Selon des informations publiées par TMZ, ces éléments figurent dans une déclaration transmise à la justice dans le contexte du litige portant sur la garde de ses enfants.

Le média américain indique que l’acteur béninois aurait reçu 1,1 million de dollars pour son rôle dans Sans un bruit : Le premier jour. Les documents consultés par TMZ font également état d’un cachet de 1,25 million de dollars pour Red Car, un film avec Halle Berry et Scott Eastwood, ainsi que de 250 000 dollars pour deux volets de la saga Rebel Moon. D’autres montants apparaissent dans cette déclaration : 400 000 dollars pour The Monster, 300 000 dollars pour The Rising et 300 000 dollars pour The Zealot.

Des revenus élevés mais des dépenses supérieures

Toujours d’après TMZ, Djimon Hounsou déclare un revenu mensuel brut moyen d’environ 60 000 dollars. Dans le même document, il affirme toutefois supporter près de 85 000 dollars de dépenses chaque mois, soit un niveau supérieur à ses revenus déclarés.

Le détail de ces charges comprend 5 000 dollars consacrés à son véhicule, 9 700 dollars pour le remboursement de son prêt immobilier, 2 500 dollars pour les courses et les produits du quotidien, 2 500 dollars pour les repas pris à l’extérieur, 2 500 dollars pour l’habillement ainsi qu’environ 2 500 dollars affectés aux loisirs et aux vacances.

Selon la déclaration obtenue par TMZ, l’acteur explique que son activité reste irrégulière et que ses revenus fluctuent fortement d’un projet à l’autre. Il y souligne que « les rôles sont imprévisibles » et que « les revenus varient considérablement ».

Une carrière bâtie entre le Bénin et Hollywood

Originaire de Cotonou, au Bénin, où il est né le 24 avril 1964, Djimon Hounsou a quitté son pays natal pour la France avant de construire sa carrière à Hollywood. Son interprétation de Cinqué dans Amistad, le film de Steven Spielberg sorti en 1997, l’a révélé au grand public et lui a valu une nomination aux Golden Globes.

Depuis, l’acteur a multiplié les apparitions dans des productions à succès. Le public l’a vu dans Gladiator, Fast & Furious 7, Gran Turismo ou encore Sans un bruit : Le premier jour, confirmant sa place parmi les comédiens africains les plus présents dans les grandes productions américaines.

Les montants révélés par TMZ n’ont pas été communiqués par l’acteur lui-même. Ils proviennent, selon le média américain, des documents financiers déposés devant la justice dans le cadre de la procédure qui l’oppose à son ex-compagne.