Elon Musk sur l'Ukraine : « La Russie ne reculera pas »

Elon Musk estime qu’un règlement de la guerre en Ukraine passera par des concessions à la Russie. Dans un entretien publié jeudi par The Economist, l’entrepreneur américain affirme qu’un retrait volontaire des forces russes est, selon lui, une hypothèse irréaliste.

Le fondateur de SpaceX critique également les approches diplomatiques qu’il juge déconnectées de la situation militaire. Il déclare être « profondément agacé » par ceux qui continuent d’exiger un retrait russe sans tenir compte, selon lui, des réalités du terrain. Pour Elon Musk, « la Russie ne reculera pas », ce qui rendrait indispensable un compromis pour espérer mettre fin aux combats.

Des déclarations sur fond de recherche d’une issue au conflit

Dans cette longue interview accordée à The Economist, Elon Musk aborde plusieurs sujets internationaux, de l’intelligence artificielle aux conflits armés. Interrogé sur la guerre en Ukraine, il estime qu’une solution négociée devra intégrer des concessions à la Russie. Selon lui, les appels répétés à un retrait complet des troupes russes ne correspondent pas à l’évolution actuelle du conflit.

L’homme d’affaires explique que la poursuite des affrontements entraîne un coût humain toujours plus élevé. Il reproche à certains responsables politiques et diplomatiques de défendre des positions qu’il considère éloignées de la réalité vécue sur la ligne de front. Ses propos interviennent alors que les combats se poursuivent sans perspective immédiate de règlement.

Starlink reste un élément clé du conflit

Les déclarations d’Elon Musk interviennent dans un contexte où son entreprise SpaceX joue déjà un rôle important en Ukraine. Dès les premiers jours de l’invasion russe en 2022, le service satellitaire Starlink avait été activé afin de rétablir l’accès à Internet dans plusieurs régions touchées par les destructions des infrastructures de télécommunications.

Au fil du conflit, les terminaux Starlink sont devenus un outil essentiel pour maintenir les communications civiles, mais aussi certaines communications militaires ukrainiennes. Ce réseau satellitaire est resté opérationnel malgré les nombreuses perturbations subies par les infrastructures terrestres.

Une implication qui a suscité plusieurs débats

L’utilisation de Starlink pendant la guerre a aussi donné lieu à des décisions controversées. SpaceX a limité l’emploi de son réseau pour certaines opérations offensives, estimant que cette technologie ne devait pas être utilisée dans des actions susceptibles d’accroître l’intensité du conflit.

Cette position a alimenté un débat sur le rôle des entreprises privées dans les conflits armés et sur l’influence que peuvent exercer leurs dirigeants sur des opérations stratégiques. Les nouvelles déclarations d’Elon Musk dans The Economist viennent ainsi s’ajouter à une série de prises de parole qui continuent d’alimenter les discussions autour de la guerre en Ukraine et des perspectives d’un éventuel accord de paix.