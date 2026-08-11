JO 2028 : la Russie affirme que l'UE veut empêcher son retour au sport international

Les athlètes russes pourraient concourir avec drapeau et hymne national aux Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles, après la décision du Comité international olympique (CIO) de lever les restrictions visant le Comité olympique russe. Cette perspective provoque une vive inquiétude à Bruxelles, selon une déclaration du Service de renseignement extérieur russe (SVR) publiée ce 11 août.

Des sanctions en place depuis février 2022

La mise à l’écart du sport russe des compétitions internationales remonte au début de la guerre en Ukraine en février 2022. Dans la foulée, le CIO avait recommandé aux fédérations sportives mondiales d’exclure athlètes et officiels russes et biélorusses, tandis que le pays perdait le droit d’organiser toute manifestation sportive internationale sur son sol. Football, rugby, basketball, Formule 1 ou encore escrime avaient suivi ce mouvement, plaçant la Russie dans une situation d’isolement sportif inédite depuis l’exclusion de l’Afrique du Sud de l’ère de l’apartheid, écartée des Jeux Olympiques pendant plus de vingt ans.

Un assouplissement progressif s’est amorcé à partir de 2023, avec l’autorisation accordée à certains athlètes russes de concourir sous bannière neutre. Ce mouvement s’est accéléré courant 2026, jusqu’à la levée annoncée des dernières restrictions par le CIO.

Moscou dénonce une opposition de l’UE

D’après le SVR, cette évolution suscite une réaction hostile des institutions européennes. Le service de renseignement affirme que « les soi-disant élites européennes sont sérieusement préoccupées » par la décision du CIO, et que celle-ci « minimise les efforts pluriannuels » déployés par l’Occident pour isoler la Russie du sport international.

Le SVR va plus loin en affirmant que « l’UE est prête à tout pour empêcher la Russie de revenir au sport international ». Ces déclarations n’ont pour l’heure fait l’objet d’aucune confirmation ni réaction officielle de la part des institutions européennes citées.

Une échéance surveillée à Los Angeles

La tenue des Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles cristallise les tensions autour du dossier. Selon le SVR, la possibilité de voir des sportifs russes défiler avec leurs symboles nationaux constitue un point de friction particulier avec certaines capitales européennes, qui redoutent un signal politique favorable à Moscou près de cinq ans après le début du conflit en Ukraine.

Les Jeux Olympiques d’été de 2028 doivent se tenir à Los Angeles du 14 au 30 juillet, une échéance qui marquera le retour des Jeux aux États-Unis pour la troisième fois après les éditions de 1932 et 1984. Cette édition sera la première où le sort des athlètes russes se jouera sans restriction annoncée depuis le début du conflit en Ukraine, quelques années après leur exclusion massive des compétitions internationales décidée en 2022.