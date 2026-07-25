Il a tenu tête à l'Espagne au Mondial. Ce gardien va rejoindre Colo Colo

Un accord verbal a été trouvé entre Vozinha et Colo Colo pour la signature du gardien cap-verdien, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano publiées le 25 juillet. Les documents restent à signer, une échéance attendue durant le week-end, avant un déplacement du joueur pour ses tests médicaux.

Un gardien révélé par le Mondial 2026

À 40 ans, Vozinha n’était pas un nom connu du grand public avant cet été. Sa performance avec la sélection du Cap-Vert lors du Mondial 2026 a changé la donne : son équipe a arraché le nul face à l’Espagne (0-0) dès le premier tour, avant de tomber en 32e de finale contre l’Argentine de Messi, au terme d’une prolongation achevée sur le score de 3-2. Cette élimination n’a rien enlevé à l’exploit initial, qui a propulsé le portier caboverdien sur le radar de plusieurs clubs.

Sa carrière, jusque-là discrète, l’a mené par des clubs peu médiatisés en Europe et en Amérique du Sud, dont l’Ankaragücü en Turquie. Cette trajectoire atypique, couronnée par un Mondial inattendu, aboutit aujourd’hui à un transfert vers le championnat chilien.

Un feuilleton de plusieurs semaines

Le dossier Vozinha n’a rien d’une signature express. Colo Colo négociait avec le gardien depuis la mi-juillet, envoyant une première proposition à laquelle l’entourage du joueur avait répondu par une contre-offre. Le club chilien hésitait alors entre deux profils, l’autre candidat étant Santiago Mele, gardien uruguayen de 28 ans également passé par le Mondial 2026 avec son pays.

Les négociations avec Vozinha avaient ensuite semblé s’éteindre, Mele devenant le favori pour occuper les buts du stade Monumental. Le dossier a finalement basculé une nouvelle fois : le président du club, Aníbal Mosa, aurait personnellement relancé les discussions avec le représentant du gardien caboverdien, ce qui a permis d’aboutir à l’accord verbal annoncé ce week-end.

Colo Colo cherche un renfort après une saison marquée par les blessures

Le club, l’un des plus titrés du football chilien, cherchait à renforcer sa cage après une première partie de saison compliquée à ce poste. Le portier titulaire, Fernando De Paul, avait été contraint à l’arrêt à la suite d’une blessure grave, obligeant le jeune Gabriel Maureira à assurer l’intérim dans l’urgence.

Vozinha disposait par ailleurs d’autres pistes en Amérique du Sud, ainsi que d’intérêts venus du Brésil, où les clubs d’Atlético-GO et Avaí avaient également été évoqués pour l’accueillir. Le format du contrat avec Colo Colo n’est pas encore confirmé, mais plusieurs sources évoquent un engagement de six mois assorti d’une option de prolongation.