Afrique : les milliardaires indiens défient la Chine dans les mines et les télécoms

Les investissements de grands groupes privés indiens se multiplient en Afrique, avec une présence renforcée dans les mines, les télécommunications, l’industrie manufacturière et les énergies propres. Cette dynamique intervient alors que la Chine conserve sa place de premier partenaire commercial du continent.

Les grands groupes contrôlés par plusieurs milliardaires indiens renforcent leur présence en Afrique à travers des acquisitions, des projets industriels et des investissements de long terme. Cette stratégie cible des secteurs jugés essentiels à la croissance future, parmi lesquels les mines, les télécommunications, l’industrie manufacturière et les énergies propres. Les ressources comme le lithium, le cuivre, le cobalt et le graphite figurent parmi les priorités des investisseurs.

Des groupes privés présents dans plusieurs secteurs

Cette expansion répond à une demande croissante en matières premières stratégiques, en énergie et en nouveaux marchés. Le modèle indien diffère de celui de la Chine, davantage soutenu par les politiques publiques, tout en poursuivant un objectif similaire : développer une présence durable sur le continent africain.

Le groupe Airtel Africa, contrôlé par le milliardaire Sunil Bharti Mittal, exploite l’un des plus vastes réseaux de télécommunications du continent. Présent dans quatorze pays, il développe aussi des services financiers numériques destinés aux particuliers et aux entreprises.

Dans le secteur des infrastructures, Gautam Adani poursuit l’expansion des activités du groupe Adani à travers des projets portuaires, maritimes, énergétiques et miniers. Lakshmi Mittal, via ArcelorMittal, reste impliqué dans d’importantes opérations minières et sidérurgiques au Libéria et en Afrique du Sud.

Le fondateur de Vedanta Resources, Anil Agarwal, poursuit ses investissements dans le cuivre en Zambie grâce à Konkola Copper Mines. Selon Business Insider Africa, le milliardaire Raj Gupta a acquis près de 500 hectares au Nigeria afin d’y développer ce qui pourrait devenir la plus grande centrale solaire d’Afrique subsaharienne.

La Chine conserve une position dominante dans les échanges

Malgré cette montée en puissance des entreprises indiennes, la Chine demeure le premier partenaire commercial de l’Afrique depuis plus de quinze années consécutives, selon Forbes Afrique. Le média rappelle que les échanges commerciaux entre les deux parties ont récemment atteint un niveau record. La Chine applique désormais une politique de droits de douane nuls sur les marchandises provenant de 53 pays africains entretenant des relations diplomatiques avec la Chine. Cette mesure vise à renforcer les échanges commerciaux.

Des minerais stratégiques de plus en plus convoités

La concurrence entre investisseurs s’explique en partie par la place croissante des minerais critiques dans les chaînes industrielles mondiales. Le lithium, le cuivre, le cobalt et le graphite sont recherchés pour la fabrication des batteries, des véhicules électriques, des réseaux électriques et des équipements liés aux énergies renouvelables.

Les exportations africaines vers la Chine ont atteint un niveau record ces dernières années, portées par les ventes de pétrole et de ressources minières. Des pays comme la République démocratique du Congo, l’Angola, l’Afrique du Sud, la Guinée et la Zambie figurent parmi les principaux fournisseurs du marché chinois grâce au cuivre, au cobalt, au minerai de fer ou encore au pétrole. Cette concentration des ressources explique l’intérêt croissant des grands groupes internationaux pour le continent africain, alors que la transition énergétique mondiale accroît la demande en minerais stratégiques.