France : les étudiants africains devront réunir jusqu'à 25 000 € pour l'obtention du visa

Les nouvelles conditions financières imposées par la France pourraient compliquer l’accès à l’enseignement supérieur pour de nombreux étudiants africains dès la prochaine rentrée universitaire. Dans certains dossiers de demande de visa, des candidats devraient désormais justifier de ressources pouvant atteindre 25 000 euros, en tenant compte des frais de scolarité, des dépenses de séjour et des coûts administratifs.

Selon des sources concordantes, cette évolution intervient après la décision des autorités françaises de relever les droits d’inscription pour la majorité des étudiants originaires de pays extérieurs à l’Union européenne. Le coût annuel d’une licence dans une université publique passe ainsi d’environ 178 euros à près de 3 000 euros. À cette hausse s’ajoute l’obligation de démontrer que l’ensemble des dépenses liées au projet d’études peut être financé avant la délivrance du visa.

Les nouvelles exigences financières suscitent des inquiétudes

Cette évolution a provoqué des réactions parmi les étudiants et leurs familles. Par exemple, des manifestations ont été organisées pour demander un report de l’application des nouvelles règles aux personnes ayant constitué leur dossier sous les anciennes conditions. Selon les participants, les nouvelles mesures devraient être différées afin d’éviter que des candidats déjà engagés dans leurs démarches ne soient pénalisés.

D’après la même source, plusieurs demandeurs pourraient désormais être contraints de présenter des garanties financières bien supérieures à celles exigées auparavant. Pour certaines familles, réunir une telle somme représenterait un obstacle difficile à surmonter, alors même que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur a déjà été obtenue.

Étudier à l’étranger reste un atout recherché

Au-delà de l’obtention d’un diplôme, un cursus universitaire réalisé à l’étranger constitue souvent un avantage sur le marché du travail. Les étudiants développent des compétences linguistiques, découvrent d’autres méthodes d’enseignement et acquièrent une expérience internationale appréciée par de nombreux employeurs. Les échanges universitaires permettent également de créer un réseau professionnel dans plusieurs pays et d’accéder à des laboratoires de recherche ou à des formations spécialisées parfois indisponibles dans leur pays d’origine.

La France demeure l’une des principales destinations des étudiants africains francophones. Selon les données publiées par les autorités françaises, plus de 430 000 étudiants internationaux étaient inscrits dans les établissements français au cours de l’année universitaire 2023-2024, dont une part importante provenait du continent africain. Cette présence s’explique par les liens historiques, la langue française et la reconnaissance internationale de nombreux diplômes délivrés par les universités françaises.

Un accès qui pourrait devenir plus sélectif

L’augmentation des frais de scolarité, combinée aux nouvelles exigences financières liées aux demandes de visa, pourrait réduire le nombre de candidats en mesure de poursuivre des études en France. La capacité à réunir les ressources financières désormais demandées pourrait devenir l’étape la plus difficile avant un départ vers les universités françaises.