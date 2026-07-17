Bénin : la Banque mondiale prépare un nouveau programme de coopération jusqu'en 2036

Un nouveau cadre de coopération entre le Bénin et le Groupe de la Banque mondiale couvrant la période 2027-2036 a été lancé ce vendredi 17 juillet 2026 à Cotonou. Cette nouvelle feuille de route a été dévoilée à l’occasion de la visite officielle d’Anna Bjerde, Directrice générale des opérations de l’institution, qui a également été reçue au Palais de la Marina par le président Romuald Wadagni.

Cette mission intervient dans le cadre d’une tournée régionale ayant conduit la responsable de la Banque mondiale au Tchad, au Togo puis au Bénin. Elle était accompagnée, entre autres, d’Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Un partenariat aligné sur la Vision 2060

Au terme de son entretien avec le chef de l’État, Anna Bjerde a réaffirmé l’engagement du Groupe de la Banque mondiale à accompagner les orientations de développement du Bénin. Selon elle, le nouveau partenariat est conçu pour soutenir les priorités définies dans la Vision 2060, avec une attention particulière accordée à la lutte contre l’extrême pauvreté, au développement équilibré des territoires et à l’amélioration des conditions de vie des populations.

La responsable de l’institution financière a indiqué que l’agriculture figurera parmi les principaux domaines d’intervention. Les actions prévues devraient contribuer à accroître la productivité, améliorer les revenus des producteurs et renforcer la capacité d’adaptation des communautés rurales face aux défis économiques et climatiques.

Selon Anna Bjerde, la Banque mondiale entend « accompagner cette vision » afin de contribuer à la réduction de l’extrême pauvreté, une priorité affichée par les autorités béninoises.

Quatre accords de financement signés

La visite a également été marquée par la signature de plusieurs accords de prêt concernant les projets Dogo Bis, Prime Gaz, Dares et Alafia (Nutrition). Ces programmes concernent des secteurs jugés prioritaires pour le développement économique et social du pays.

Le même jour, Anna Bjerde a procédé au lancement officiel du Partenariat Pays 2027-2036 lors d’une cérémonie organisée à l’hôtel Sofitel de Cotonou. Ce document fixe les grandes orientations de la coopération entre le Bénin et la Banque mondiale pour la prochaine décennie.

Les domaines ciblés couvrent l’énergie, la nutrition, l’agriculture, l’industrialisation ainsi que l’insertion socio-économique des jeunes. Selon les responsables, ces interventions devraient favoriser la croissance économique et la création d’emplois tout en consolidant les politiques publiques engagées.

Une coopération ancienne appelée à se renforcer

Le Groupe de la Banque mondiale accompagne le Bénin depuis plusieurs décennies à travers des financements et une assistance technique dans les secteurs des infrastructures, de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et de la gouvernance. Cette nouvelle stratégie 2027-2036 marque une nouvelle étape de cette coopération et devrait orienter les principaux investissements de l’institution dans le pays au cours des dix prochaines années.