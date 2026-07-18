« Le corps envoie des signaux » : Ronaldo livre son verdict sur Cristiano Ronaldo et Neymar Jr

Le dernier parcours de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde continue d’alimenter les analyses. Dans l’émission Resenha do 9 diffusée sur ESPN Brasil, Ronaldo Nazário a estimé que le Portugais, comme Neymar, était confronté aux limites physiques imposées par l’âge, après un Mondial 2026 marqué par des prestations en deçà des attentes.

Au cours de cet entretien, l’ancien attaquant brésilien a expliqué que les plus grands joueurs finissent par devoir composer avec leur condition physique. « Le corps vous fait savoir que vous ne pouvez plus suivre », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que Cristiano Ronaldo et Neymar seraient arrivés à un stade où « la bataille contre son propre corps est très difficile à gagner ».

Ronaldo distingue le niveau en club et celui de la Coupe du monde

Selon les propos rapportés de l’entretien accordé à ESPN Brasil, Ronaldo considère que Cristiano Ronaldo possède encore les qualités nécessaires pour évoluer en championnat saoudien. En revanche, il estime que l’exigence d’une Coupe du monde est d’un tout autre niveau.

L’ancien international brésilien a expliqué que le rythme, l’intensité et les exigences physiques d’un Mondial rendent la compétition plus difficile pour des joueurs en fin de carrière. À ses yeux, ce décalage expliquerait pourquoi le quintuple Ballon d’Or n’a plus l’impact qui faisait autrefois sa réputation sur la scène internationale.

Ronaldo a également décrit l’évolution naturelle du jeu des attaquants au fil des années. D’après lui, les joueurs les plus explosifs sont contraints d’adapter progressivement leur style afin de compenser la baisse de leurs capacités physiques, jusqu’au moment où leur corps fixe lui-même les limites de leurs performances.

Un double Ballon d’Or au regard expérimenté

Âgé de 49 ans, Ronaldo Nazário fait partie des rares joueurs à avoir remporté deux Ballons d’Or, en 1997 puis en 2002. Cette même année, il avait conduit le Brésil au sacre mondial en inscrivant huit buts, terminant meilleur buteur de la compétition.

Ses déclarations interviennent quelques jours après la fin de la Coupe du monde 2026. Âgé de 41 ans, Cristiano Ronaldo disputait ce qui avait été présenté comme son dernier Mondial. Le Portugal a quitté la compétition dès les huitièmes de finale après une élimination face à l’Espagne. L’attaquant a inscrit trois buts durant le tournoi avant de confirmer, après cette élimination, qu’il ne participerait plus à une Coupe du monde.

Le cas de Neymar a également été abordé par Ronaldo durant cet entretien. L’ancien numéro 9 de la Seleção a estimé que la star brésilienne devait, elle aussi, composer avec les contraintes physiques qui accompagnent la fin d’une carrière internationale, tout en rappelant que ces limites concernent même les plus grands joueurs de l’histoire du football.