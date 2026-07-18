Trump relance sa candidature pour un Mondial 2034 sans le Canada ni le Mexique

Donald Trump a proposé que les États-Unis organisent seuls la Coupe du monde 2034, excluant cette fois le Canada et le Mexique, ses partenaires de l’édition 2026. Le président américain a formulé cette proposition lors d’un échange avec Gianni Infantino, rapporté vendredi lors d’une réception de la FIFA à la Trump Tower de New York.

Une candidature solo pour succéder à l’Arabie saoudite

Trump a expliqué avoir suggéré à Infantino de reconduire les États-Unis comme pays hôte, cette fois sans partage avec ses voisins nord-américains. « Cette fois, on laisse le Canada et le Mexique de côté », aurait-il déclaré selon ses propres propos rapportés lors de l’événement. Il a justifié cette approche par la volonté d’apaiser les tensions provoquées par l’attribution répétée du tournoi aux mêmes pays.

Le président a par ailleurs indiqué qu’Infantino lui aurait proposé une alternative : une candidature conjointe entre la Chine et les États-Unis pour cette même édition, un format qui limiterait selon lui les temps de trajet entre les matchs. La Coupe du monde 2034 doit se tenir en Arabie saoudite, seul pays candidat retenu par la FIFA en décembre 2023 après le retrait de l’Australie de la course.

Un contexte marqué par la polémique du carton rouge de Balogun

Cette sortie intervient alors que Trump et Infantino continuaient de commenter, près de deux semaines après les faits, l’affaire du carton rouge infligé à l’attaquant américain Folarin Balogun contre la Bosnie-Herzégovine le 1er juillet. La sanction, qui aurait dû l’écarter du huitième de finale contre la Belgique, avait été suspendue par la FIFA après un appel téléphonique de Trump à Infantino, provoquant une controverse sur une possible ingérence politique dans les instances arbitrales du tournoi.

Vendredi, Trump a minimisé son propre rôle dans cette décision, assurant ne pas avoir su à l’avance quelles seraient les conséquences de son appel et attribuant le mérite de la réintégration de Balogun à Infantino. « J’ai été forcé d’appeler Gianni et de simplement faire une recommandation », a-t-il déclaré, avant d’ajouter sur un ton ironique avoir voulu « déposer une plainte ». Les États-Unis avaient finalement perdu ce match 4-1 face à la Belgique.

Le tournoi 2026, co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique depuis le 11 juin, doit s’achever le 19 juillet dans onze villes américaines ainsi qu’à Mexico et au Canada. Il s’agit du premier Mondial à réunir 48 équipes, contre 32 lors des éditions précédentes depuis 1998.