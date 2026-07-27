Fusillade au Bite of Seattle : trois morts près de la Space Needle, un suspect en fuite

Trois personnes ont perdu la vie et quatre autres ont été blessées dimanche soir lors d’une fusillade survenue en plein cœur du Bite of Seattle, festival gastronomique annuel qui attire habituellement des centaines de milliers de visiteurs sur le site du Seattle Center, à quelques mètres de la célèbre Space Needle. Les tirs ont éclaté aux alentours de 18 heures, selon la police municipale.

Un échange de tirs entre deux hommes

D’après le sous-chef de la police de Seattle, Tyrone Davis, les premiers policiers arrivés sur place ont surpris deux individus en train de se tirer dessus mutuellement. L’intervention rapide des forces de l’ordre aurait permis d’éviter un bilan plus lourd. Sept personnes au total ont été touchées par balle : deux sont mortes sur le coup, tandis qu’une troisième, une femme prise en charge en urgence à l’hôpital Harborview Medical Center, a succombé à ses blessures après avoir été opérée.

Parmi les blessés stabilisés figurent un garçonnet de deux ans, un homme de 23 ans et une femme de 39 ans, tous admis dans le même établissement. Une quatrième victime, une femme de 40 ans légèrement touchée, a refusé d’être transportée à l’hôpital.

Un suspect toujours recherché

Un des deux tireurs présumés, décrit par Davis comme « une jeune personne », a été interpellé sur place. Le second homme impliqué dans l’échange de tirs a en revanche pris la fuite et reste activement recherché. Le gouverneur de l’État de Washington, Bob Ferguson, a annoncé l’envoi d’une unité SWAT en renfort, à la demande de la police de Seattle. Des agents du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) étaient également présents sur les lieux dès dimanche soir.

La maire de Seattle, Katie Wilson, a qualifié l’événement d’« acte de violence horrible », rappelant que le Seattle Center accueille chaque année plus de 12 millions de visiteurs sur ses 74 acres et abrite aussi le Climate Pledge Arena, domicile des franchises sportives des Kraken et des Storm.