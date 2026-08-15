Le Bayern veut éloigner Michael Olise du Real Madrid avec un nouveau contrat

Un salaire porté à 20 millions d’euros annuels serait sur la table pour Michael Olise au Bayern Munich. Cette offre, révélée par Foot Mercato ce 15 août, vise à couper court aux ambitions du Real Madrid concernant l’ailier français, sous contrat jusqu’en juin 2029.

La démarche traduit la continuité d’un feuilleton entamé depuis plusieurs mois. Le club madrilène suit Olise de près depuis l’été dernier. Florentino Pérez apprécie particulièrement le profil du joueur, selon plusieurs médias espagnols. Le Real a démenti officiellement tout contact direct en juin, dans un communiqué assurant n’avoir échangé ni avec Olise ni avec ses représentants. Selon Fabrizio Romano, le club aurait informé le Bayern début août qu’il renonçait à toute approche cet été, après s’être positionné sur un autre profil offensif, Yan Diomande. Uli Hoeness, président d’honneur bavarois, a balayé la rumeur avec ironie dans les colonnes de Bild, déclarant que « l’empereur de Chine pourrait venir, on ne discuterait même pas avec lui ». La nouvelle offensive contractuelle du Bayern confirme que le club entend transformer ce discours défensif en garantie concrète.

Une méthode pour verrouiller le dossier

Le retour d’Olise à Munich a servi de déclencheur. D’après Foot Mercato, le joueur aurait confié en privé vouloir rejoindre le Real cet été, séduit par les avances espagnoles. Le Bayern a fermé la porte à tout départ dans l’immédiat, quel que soit le montant proposé, et engage désormais la phase suivante : convaincre le Français de rester durablement en signant un nouveau bail. Les négociations n’ont pas été simples jusqu’ici. Les dirigeants munichois se seraient heurtés à l’attitude réservée du joueur, peu enclin à dévoiler ses intentions sur son avenir, ce qui aurait un temps inquiété le club.

L’argument offensif espagnol pour retenir le Français

Le climat aurait changé ce vendredi. Selon le quotidien Bild, cité par Foot Mercato, le Real Madrid ne serait plus considéré comme un danger immédiat par le Bayern. L’argument central repose sur l’effectif offensif madrilène : les postes d’ailiers y seraient déjà occupés, réduisant les perspectives de temps de jeu pour Olise en cas de transfert.

Ce constat sert de levier direct dans les discussions. Les Bavarois comptent s’appuyer dessus pour démontrer au joueur, qui peut aussi évoluer en numéro 10, que son avenir sportif est mieux assuré à Munich, où un rôle de pilier lui serait promis avec le nouveau contrat.

Un joueur au poids grandissant dans l’effectif

Arrivé de Crystal Palace à l’été 2024 pour environ 60 millions d’euros, Olise a rapidement pris une dimension majeure au sein du club, avec 22 buts et 31 passes décisives la saison passée toutes compétitions confondues. Sa valeur marchande atteint désormais 170 millions d’euros selon Transfermarkt, un chiffre qui justifierait, aux yeux des dirigeants bavarois, l’effort salarial engagé pour le conserver au-delà de 2029.

Aucune signature n’a pour l’instant été officialisée. Les échanges entre le club et l’entourage du joueur devraient se poursuivre dans les prochaines semaines, le Bayern espérant boucler ce dossier avant que le Real Madrid ne revienne à la charge lors d’un futur mercato.