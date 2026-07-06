Galaxy Watch 9 et Ultra 2 : l'app Wearable dévoile cadrans et fonctions IA avant l'Unpacked

Une brèche logicielle vient de griller la surprise de Samsung à quinze jours de son propre événement. Une version de test de l’application Galaxy Wearable, repérée par le site sud-coréen SammyGuru, détaille l’intégralité des cadrans, capteurs et fonctions d’intelligence artificielle des futures Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2. Les deux montres connectées seront officiellement présentées le 22 juillet 2026 lors du Galaxy Unpacked de Londres, aux côtés des smartphones pliables Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8.

Une application entièrement redécoupée en trois onglets

Le code extrait de la version test montre une refonte complète de l’interface, calée sur One UI 9. L’application se divise désormais en trois sections : Cadrans, Accueil et Paramètres. L’onglet Accueil affiche une reproduction fidèle de la montre connectée, le pourcentage de batterie et l’autonomie restante estimée, avec quatre raccourcis vers les notifications, le panneau rapide, les tuiles et la liste des applications. Le choix d’un cadran s’effectue directement sur cette reproduction, pour un aperçu réel avant validation.

Cinq cadrans et un assistant vocal sans les mains

Le code de l’app référence cinq nouveaux cadrans : Analog Balance, Dual Digit, Radial Dashboard, Ultra Performance et Dual Clock Info Board, ce dernier réservé à Galaxy Watch Ultra 2 avec un mode nuit rouge. Côté intelligence artificielle, les utilisateurs pourraient générer des tuiles personnalisées via Galaxy AI et activer l’assistant Gemini par un simple geste du poignet, sans mot-clé vocal. Trois outils de santé apparaissent également dans le code : Daily Cardio Load pour charge cardiovasculaire à l’effort, Vitals pour suivi nocturne des constantes, et Sound Exposure pour exposition sonore quotidienne. Des fonctions outdoor — Trail Run, Trackback, Waypoints et Dive Mode — complètent l’ensemble, probablement réservées à version Ultra.

Deux puces différentes selon le modèle

Sous le capot, écart se creuserait entre les deux montres. Selon leaker Galaxy Techie, relayé par 9to5Google, Galaxy Watch Ultra 2 inaugurerait puce Snapdragon Wear Elite de Qualcomm, gravée en 3 nanomètres et déjà confirmée par Samsung lors du MWC 2026, tandis que Watch 9 standard conserverait Exynos W1000 de génération précédente. Les deux modèles ont par ailleurs franchi certification FCC américaine le 15 juin dernier sous références SM-L3550 et SM-L7150, une étape qui signale fin du développement matériel. Cette même base de certification indique une vitesse de charge maintenue à 10 watts, identique à celle des Galaxy Watch 8. Sur plan tarifaire, plusieurs relais évoquent une hausse d’environ 50 dollars par rapport à génération actuelle, attribuée aux tensions sur composants mémoire.

Aucun modèle Classic à lunette rotative ne serait au programme cette année, Samsung alternant ce format une génération sur deux — présent sur Watch 6 et 8, absent sur 7 et 9. Watch Ultra 2 adopterait un design plus anguleux, avec bordures affinées et un contour orange redessiné autour du bouton latéral.

Samsung n’a pour l’instant commenté aucune de ces fuites. Confirmation officielle interviendra le 22 juillet 2026, lors du Galaxy Unpacked de Londres, qui doit aussi acter lancement des nouveaux pliables de la marque.