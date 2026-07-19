Galaxy Unpacked du 22 juillet : à quoi s'attendre de la part de Samsung

Samsung tiendra son Galaxy Unpacked le mercredi 22 juillet à Londres, selon l’invitation officielle publiée sur son Newsroom le 8 juillet. Trois nouveaux smartphones pliables devraient y être dévoilés, dans un contexte de rivalité frontale avec Apple, attendu sur ce même segment plus tard dans l’année.

Un nouveau format annoncé sans être nommé

L’entreprise sud-coréenne a diffusé une vidéo teaser sous le slogan « A New Shape Unfolds ». Le visuel montre un billet qui passe d’une forme longue et étroite à un format court et large, sans qu’aucun appareil ne soit cité. Selon plusieurs médias spécialisés dont GSMArena et SamMobile, cette image annoncerait l’arrivée du Galaxy Z Fold 8, une version élargie et raccourcie par rapport aux précédentes générations de la gamme, avec un écran intérieur au format 16:10.

Le modèle qui reprendrait les proportions classiques du Z Fold 7 serait quant à lui rebaptisé Galaxy Z Fold 8 Ultra. Un troisième appareil, le Galaxy Z Flip 8, complèterait la présentation. Samsung n’a confirmé aucun de ces trois noms à ce stade, se limitant à évoquer dans son communiqué « les nouveaux ajouts au portefeuille Galaxy qui a défini la catégorie des pliables ».

Des caméras et un capteur d’IA en ligne de mire

Plusieurs fuites, dont un rapport du média coréen SisaJournal, indiquent que le Z Fold 8 Ultra recevrait un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, contre 12 mégapixels sur le Z Fold 7. Le capteur principal de 200 mégapixels resterait, lui, inchangé. Le téléobjectif pourrait passer de 10 à 12 mégapixels selon certaines sources non confirmées.

Sur le plan logiciel, Gemini Intelligence, l’assistant IA multi-applications de Google, ferait ses débuts sur des appareils pliables avant tout autre smartphone Android, d’après des informations relayées par Memeburn. One UI 9, basé sur Android 17, pourrait également être présenté, bien que Samsung n’ait lié cette version à aucune date précise dans ses communications publiques.

Prix et disponibilité encore incertains

Aucun tarif n’a été communiqué par Samsung. Des estimations évoquent toutefois une hausse de 150 à 200 dollars par rapport au Z Fold 7, lancé à 2 000 dollars en 2025, dans un contexte de hausse générale des coûts des composants mémoire DRAM et NAND. Le programme Galaxy Reserve, qui permet de réserver un appareil avant son lancement officiel, est déjà ouvert et propose jusqu’à 1 230 dollars d’économies cumulées ainsi qu’un tirage au sort pour une carte-cadeau de 500 dollars.

La diffusion de l’événement débutera à 14h heure de Londres, soit 9h à New York et 15h à Paris, sur Samsung.com, le Samsung Newsroom et la chaîne YouTube de la marque. Les précommandes des nouveaux appareils devraient s’ouvrir le jour même, avec une commercialisation estimée au 7 août selon plusieurs sources concordantes.

Pour mémoire, le premier Galaxy Z Fold, lancé en 2019, s’était vendu à plus d’un million d’exemplaires dès sa première année malgré des débuts commerciaux compliqués par des problèmes de charnière, avant de devenir le porte-étendard d’une catégorie de produits que Samsung revendique aujourd’hui avoir façonnée.