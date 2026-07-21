Galaxy Unpacked : Samsung fait effacer les fuites des Galaxy Z Fold 8

Un post Bluesky montrant le Galaxy Z Fold 8 a disparu la veille de sa présentation officielle. Le compte du leaker Roland Quandt, dont les informations sont relayées par le site allemand WinFuture, ne contient plus les trois rendus qu’il avait publiés du futur smartphone pliable.

Trois images retirées sans explication

Un premier visuel juxtaposait l’appareil dans les trois teintes qui lui seraient réservées, une association de noir profond, de blanc et d’un violet pâle inédit dans la gamme. Un second cliché offrait une coupe de l’écran pliable, révélant l’empilement de matériaux qui compose sa charnière interne — un aperçu technique rare, généralement gardé pour le jour du lancement. Cette architecture correspondrait à la technologie Flex Titanium, présentée par Samsung le 14 juillet, censée limiter la marque de pliure tout en renforçant la résistance de l’appareil. Plusieurs médias spécialisés, dont GSMArena et Android Headlines, avaient repris ces images avant leur retrait, ce qui permet de documenter leur contenu malgré la suppression du post d’origine.

Aucune notification officielle n’a été rendue publique pour expliquer cette disparition. Le mécanisme le plus probable resterait une plainte pour atteinte au droit d’auteur, un outil que Samsung emploierait de manière récurrente pour limiter la circulation d’images non officielles avant ses lancements.

Une pratique ancienne chez le constructeur coréen

Ce type de retrait ne serait pas inédit. Dès 2021, plusieurs leakers avaient signalé que le groupe sud-coréen utilisait des réclamations de droits d’auteur pour faire disparaître des visuels de futurs appareils, une stratégie qui viserait les sources originales des fuites plutôt que les médias qui les relaient ensuite. Sur son propre compte Bluesky, Roland Quandt avait lui-même ironisé sur l’ampleur du phénomène, évoquant le « travail nécessaire pour effacer les filigranes invisibles » apposés sur les images divulguées par l’entreprise — une allusion au traçage interne que Samsung appliquerait à ses visuels confidentiels.

Une avalanche de fuites avant l’événement

La suppression intervient dans un contexte où l’essentiel des caractéristiques du nouveau line-up aurait déjà circulé en ligne. Le Galaxy Unpacked du 22 juillet à Londres doit présenter cinq appareils : le Galaxy Z Fold 8 dans une version élargie inédite, une variante Ultra, le Galaxy Z Flip 8, ainsi que les montres connectées Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2. Selon les informations diffusées ces dernières semaines, le Z Fold 8 embarquerait une puce Snapdragon référencée SM8850, 12 Go de RAM et des options de stockage allant jusqu’à 1 To.

Ce nombre de cinq produits présentés simultanément constituerait un record pour un événement Unpacked, la firme ayant historiquement limité ses annonces à deux ou trois appareils phares par édition. La quantité de fuites accumulée avant le lancement — rendus, prix, fiches techniques complètes — laisserait donc peu de place à la surprise, malgré les tentatives de retrait ciblées sur certaines publications.