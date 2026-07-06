GDIZ : La SIPI Bénin lance une campagne de reboisement avec 700 arbres plantés

Planter des arbres au cœur d’une zone industrielle pour renforcer sa résilience environnementale. SIPI Bénin a procédé à la mise en terre de 700 plants sur le site de la Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ) à l’occasion du Mois de l’environnement. L’initiative, menée avec la participation de plusieurs entreprises implantées dans la zone, vise à accroître les espaces verts et à accompagner le développement industriel par des actions de préservation du cadre naturel.

L’opération de reboisement a porté sur quatre essences sélectionnées pour leurs caractéristiques écologiques et leur capacité d’adaptation. Il s’agit de Terminalia mantaly, Afzelia africana, Polyalthia longifolia et Faidherbia albida (📲 Rejoignez dès maintenant 👉 la communauté de La Nouvelle Tribune sur WhatsApp !).

D’après SIPI Bénin, ces arbres ont été plantés à différents emplacements à l’intérieur de la zone afin de renforcer le couvert végétal et d’améliorer progressivement l’environnement du site. L’objectif affiché consiste également à favoriser un meilleur équilibre entre les activités industrielles et les espaces naturels.

La campagne a mobilisé plusieurs sociétés installées à la GDIZ. BTEX, BTC, NOVAREA, NAP Sarl, Bénin Cashew S.A., Bénin AgriBusiness et Bénin Organics ont mis à disposition des espaces au sein de leurs unités de production et pris part aux opérations de plantation.

Une démarche intégrée au développement durable de la GDIZ

Pour SIPI Bénin, cette action dépasse la seule dimension paysagère. Les arbres contribueront, à terme, à renforcer les espaces verts, à améliorer le microclimat local et à soutenir les efforts de préservation de l’environnement sur le site industriel.

« Construire l’avenir industriel du Bénin, c’est aussi poser des actes concrets pour un développement plus responsable », rappelle l’entreprise à travers cette initiative. Le reboisement constitue aujourd’hui l’un des leviers régulièrement utilisés dans les zones industrielles afin de réduire certains effets de l’urbanisation, de favoriser la biodiversité et de contribuer à l’amélioration des conditions environnementales des sites de production.