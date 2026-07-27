ONU : les USA accusent la France d'« hypocrisie » et quittent une réunion du Conseil de sécurité

Les États-Unis ont quitté, lundi 27 juillet, une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU pendant l’intervention de l’ambassadeur de France. La délégation américaine a expliqué ce départ par son opposition aux critiques françaises liées à un récent vote sur les droits humains à l’Assemblée générale des Nations unies.

Selon les déclarations de l’ambassadeur américain adjoint Dan Negrea, ce geste constituait une protestation contre des propos tenus par la mission française auprès des Nations unies à Genève. Quelques jours plus tôt, celle-ci avait reproché aux États-Unis de s’être retrouvés, lors d’un vote sur le renouvellement du mandat du Haut-Commissaire aux droits de l’homme Volker Türk, aux côtés de pays comme la Russie, la Corée du Nord, le Nicaragua et le Mali.

Une protestation diplomatique devant le Conseil de sécurité

D’après le représentant américain, la délégation a volontairement quitté la salle lorsque le représentant français a commencé son intervention. Dan Negrea a estimé que la position de Paris relevait d’une « posture hypocrite lassante », selon ses propos rapportés après la réunion. L’origine de cette tension remonte au vote organisé vendredi à l’Assemblée générale de l’ONU sur le renouvellement du mandat de Volker Türk. Les USA figuraient parmi les dix États ayant voté contre cette reconduction.

Dans un message publié sur le réseau social X, la mission française auprès des Nations unies à Genève avait alors affirmé que « le monde ne les écoute plus », en faisant référence à Washington et en soulignant son isolement lors de ce scrutin. Ce différend diplomatique s’est ensuite transporté au Conseil de sécurité, où la délégation américaine a choisi de manifester publiquement son désaccord en quittant la réunion.

Le Conseil de sécurité joue un rôle central à l’ONU

L’incident revêt une portée particulière en raison de l’instance dans laquelle il s’est produit. Le Conseil de sécurité est l’organe des Nations unies chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il peut adopter des résolutions juridiquement contraignantes, décider de sanctions, autoriser des opérations de maintien de la paix ou, dans certains cas, le recours à la force.

Cet organe réunit quinze membres, dont cinq permanents disposant d’un droit de veto : les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie. Ces cinq puissances sont appelées à coopérer sur les principaux dossiers de sécurité internationale, malgré leurs divergences politiques.

Créé en 1945 par la Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité demeure la seule instance internationale capable de prendre des décisions obligatoires pour l’ensemble des États membres de l’organisation. Les désaccords entre ses membres permanents peuvent ralentir, voire empêcher, l’adoption de certaines résolutions.

Un climat de tension entre deux alliés

L’épisode de lundi illustre les désaccords croissants entre Paris et Washington sur certaines questions liées aux droits humains et aux institutions multilatérales. Si les deux pays restent des alliés sur de nombreux dossiers internationaux, cet échange public montre que leurs positions peuvent diverger jusque dans les enceintes les plus stratégiques de l’ONU.

À ce stade, aucun élément ne laisse penser que cet incident modifiera le fonctionnement du Conseil de sécurité. Il constitue toutefois un nouvel épisode des tensions diplomatiques apparues après le vote de l’Assemblée générale consacré au mandat du Haut-Commissaire aux droits de l’homme.