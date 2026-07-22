Internet mobile : le Bénin, 3ᵉ en Afrique subsaharienne, découvrez le top 10

Une latence moyenne de 39,0 millisecondes place désormais le Bénin sur la troisième marche du classement mobile en Afrique subsaharienne. Selon les données collectées par nPerf entre le 1ᵉʳ janvier et le 1ᵉʳ juillet 2026, le pays se hisse sur le podium régional, derrière le Togo et le Sénégal.

Le classement des dix premiers pays

En tête du classement, le Togo affiche 28,8 ms, la meilleure performance de la sous-région. Le Sénégal suit avec 35,4 ms, avant le Bénin et ses 39,0 ms. La Côte d’Ivoire occupe la quatrième place avec 46,9 ms, devant le Kenya (49,9 ms), Madagascar (55,1 ms) et l’Afrique du Sud (56,1 ms). Le bas du tableau regroupe trois pays au-dessus de la barre des 90 ms : le Nigeria (98,5 ms), l’Angola (99,3 ms) et le Cameroun, dernier avec 100,1 ms. L’écart entre le premier et le dixième pays dépasse 70 ms, une différence qui traduit des disparités dans la qualité des infrastructures mobiles du continent.

Pourquoi ce chiffre compte autant que le débit

La latence désigne le délai qu’un signal met pour faire l’aller-retour entre un smartphone et un serveur distant. Contrairement au débit, qui mesure le volume de données échangées, ce paramètre conditionne la fluidité en temps réel : un appel vidéo qui saccade, une page qui tarde à réagir, ou une partie en ligne où chaque commande arrive en retard. Une connexion peut afficher un débit confortable et rester pénalisée par un temps de réponse élevé, ce qui rend ce délai « un critère essentiel pour les usages interactifs », selon les analyses habituellement associées à ce type de mesure. À l’inverse, plus la valeur en millisecondes est basse, plus les échanges de données paraissent instantanés à l’utilisateur. C’est précisément sur ce terrain que le Bénin devance sept pays de la région, avec un temps de réponse jugé compatible avec la navigation, les appels vidéo et le streaming.

Un opérateur béninois déjà distingué

Ce résultat national confirme une tendance déjà observée au niveau des opérateurs. Selon un baromètre publié par l’ARCEP togolaise en février 2026 à partir des mêmes données nPerf, Moov Africa Bénin figurait parmi les trois meilleures latences opérateur de tout le continent, avec 24,39 ms, un score comparable à ceux relevés au Maroc ou à l’Île Maurice. Le même opérateur ressort également comme le mieux noté du marché béninois dans le baromètre national nPerf portant sur l’année 2025, devant Celtiis et MTN.

La progression du Bénin dans ce classement subsaharien s’ajoute donc à des résultats déjà favorables au niveau des opérateurs locaux, au moment où les écarts entre les pays restent importants, notamment entre l’Afrique de l’Ouest et certains marchés d’Afrique centrale et australe.

Les 10 pays d’Afrique subsaharienne avec la meilleure latence mobile (nPerf, 1er janv. – 1er juillet 2026)

1. Togo — 28,8 ms

2. Sénégal — 35,4 ms

3. Bénin — 39,0 ms

4. Côte d’Ivoire — 46,9 ms

5. Kenya — 49,9 ms

6. Madagascar — 55,1 ms

7. Afrique du Sud — 56,1 ms

8. Nigeria — 98,5 ms

9. Angola — 99,3 ms

10. Cameroun — 100,1 ms