SpaceX en montagnes russes : Elon Musk doit maintenant tenir ses promesses

L’action de SpaceX a chuté de près de 14% en une seule séance cette semaine, avant de bondir de plus de 20% sur les jours suivants. Cette variation représente un basculement de plus de 300 milliards de dollars de valorisation boursière, selon les données rapportées par le Wall Street Journal.

Une valorisation sous tension

Cette instabilité intervient deux mois après l’entrée en Bourse de l’entreprise, réalisée le 12 juin dernier au Nasdaq sous le ticker SPCX. L’opération avait permis de lever 85 milliards de dollars, ce qui en fait la plus importante introduction en Bourse jamais réalisée, avec une valorisation initiale de 1 700 milliards de dollars. Elon Musk, fondateur et dirigeant de l’entreprise, était brièvement devenu le premier trillionnaire au monde à cette occasion.

Le titre avait déjà connu un premier accès de faiblesse dix jours après ses débuts, perdant plus de 10% le 22 juin, alors que sa capitalisation avait frôlé les 3 000 milliards de dollars. Les investisseurs s’interrogeaient déjà sur l’écart entre la valorisation et la rentabilité encore incertaine du groupe.

Des résultats trimestriels contrastés

SpaceX a publié début août son premier rapport financier trimestriel en tant qu’entreprise cotée. Le groupe a enregistré une perte nette de 541 millions de dollars, un montant inférieur de plus de moitié aux prévisions des analystes. Le chiffre d’affaires a atteint 7,8 milliards de dollars, en progression de plus de 90% sur un an.

L’activité Starlink, le service internet par satellite, a constitué le principal moteur de cette croissance. Ses revenus ont augmenté de 66%, portés par un doublement du nombre d’abonnés, désormais évalué à 12 millions. « Il n’est pas impossible qu’un jour, Starlink assure la connexion internet à une majorité de la planète », aurait déclaré Musk lors de la conférence avec les analystes.

Ces résultats ont toutefois été accompagnés d’une forte hausse des dépenses, liées aux investissements dans l’intelligence artificielle, ce qui a pesé sur l’accueil réservé au titre par les marchés.

La fin progressive des restrictions de vente

Une partie de la volatilité récente s’explique par la levée progressive des clauses de blocage imposées aux investisseurs historiques et aux salariés lors de l’introduction en Bourse. Plus de 900 millions d’actions ont commencé à être libérées pour la négociation, soit plus du double du volume jusqu’alors disponible sur le marché.

Cette mécanique, courante après une IPO, augmente l’offre de titres disponibles et peut accentuer les mouvements de cours, qu’il s’agisse de prises de bénéfices ou de paris spéculatifs. Selon la structure de gouvernance décrite dans les documents d’introduction en Bourse, Musk conserverait environ 85% des droits de vote grâce à des actions à droits de vote multiples, limitant l’influence des autres actionnaires sur les décisions stratégiques du groupe.

Le précédent Tesla

Cette séquence rappelle les années durant lesquelles Musk avait dû composer avec une forte volatilité boursière chez Tesla avant que le constructeur automobile ne devienne durablement rentable. L’action Tesla avait notamment chuté de 488 à 220 dollars entre décembre 2024 et mars 2025, dans un contexte lié en partie à l’engagement politique du dirigeant au sein de l’administration américaine.

Pour SpaceX, l’entreprise doit désormais démontrer sa capacité à transformer ses ambitions technologiques — autour du lanceur Starship, dont un nouveau test de réutilisabilité est prévu en fin de mois — en résultats financiers durables, dans un contexte de marché devenu plus sélectif face aux valorisations jugées élevées.