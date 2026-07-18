Bénin : l'ambassade des USA ne va plus traiter les demandes de visas dès le 1er août

Les demandes de visas américains ne seront plus traitées à Cotonou à compter du 1er août 2026. Les ressortissants et résidents du Bénin devront se déplacer vers un centre régional voisin pour engager leurs démarches consulaires.

Cette décision découle d’une réorganisation du réseau diplomatique américain sur le continent africain. Une vingtaine de villes ont été retenues comme pôles régionaux chargés de centraliser le traitement des dossiers, parmi lesquelles Lomé, Lagos, Accra, Abidjan, Dakar, Nairobi, Kigali, Kinshasa et Yaoundé. Le Bénin ne figure pas sur cette liste.

Lomé et Lagos comme nouvelles destinations

Les candidats béninois au visa devront désormais effectuer le trajet jusqu’au Togo ou au Nigeria pour déposer leur dossier. Deux options s’offrent à eux : le centre de Lomé, distant d’une centaine de kilomètres de Cotonou, ou celui de Lagos, plus éloigné mais également accessible depuis le sud du pays.

Les autorités américaines justifient cette réforme par la volonté d’améliorer l’efficacité des services consulaires et de renforcer les contrôles appliqués aux demandes. L’objectif affiché consiste à harmoniser les procédures d’un pays à l’autre, en réduisant le nombre de sites traitant les dossiers courants.

Les visas déjà obtenus restent valables

Les documents déjà délivrés et encore en cours de validité ne sont pas concernés par ce changement. Les voyageurs disposant d’un visa américain valide pourront continuer à l’utiliser normalement, sans nouvelle démarche liée à cette réorganisation.

Les personnes ayant déjà décroché un rendez-vous à l’ambassade de Cotonou avant l’entrée en vigueur de la mesure devraient recevoir des précisions de la part des services consulaires américains. La fermeture du guichet visas à Cotonou place le Bénin dans une situation partagée par d’autres pays d’Afrique de l’Ouest non retenus comme centres régionaux. Les candidats au départ devront désormais intégrer un coût et un délai supplémentaires liés au déplacement transfrontalier, avant même le dépôt de leur dossier.