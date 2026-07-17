Julián Álvarez : Gil Marín ferme la porte à Barcelone et menace d'une plainte à la FIFA

Un bras de fer inédit entre deux géants du football espagnol s’intensifie autour d’un seul homme. Miguel Ángel Gil Marín, directeur général de l’Atlético Madrid, a affirmé mardi que Julián Álvarez ne quittera pas le club cet été, écartant toute possibilité de transfert vers le FC Barcelone. Le dirigeant a également averti que son club s’apprête à déposer une plainte auprès de la FIFA contre le club catalan.

Une position martelée à plusieurs reprises

Gil Marín n’a laissé planer aucune ambiguïté sur les intentions de l’Atlético. « Ma position est claire, la position du club est claire« , a-t-il déclaré, précisant que ce message avait été transmis directement au joueur, à ses représentants ainsi qu’au président du Barça, Joan Laporta. L’attaquant argentin, arrivé de Manchester City à l’été 2024 pour un montant record d’environ 82 millions de livres sterling, reste lié aux Colchoneros par un contrat courant jusqu’en 2030.

Le dirigeant madrilène a également confié à l’agence EFE son mécontentement face aux propos tenus par Álvarez lundi. L’attaquant avait indiqué à ESPN, après la victoire de l’Argentine 2-0 face à l’Autriche en Coupe du monde, avoir déjà informé la direction de son souhait de partir. Pour Gil Marín, le moment choisi posait problème : ce jour-là était réservé à Lionel Messi et à la sélection argentine, non à Julián.

Des accusations directes contre le Barça

Au-delà du joueur, c’est surtout le Barça qui cristallise la colère de l’Atlético. Gil Marín accuse le club catalan d’avoir poussé Álvarez à s’exprimer publiquement sur son avenir, une manœuvre qu’il qualifie de manque de respect. Le dirigeant a évoqué des mensonges répétés envers le club, le joueur, les médias et jusqu’aux propres supporters du Barça.

C’est dans ce cadre que l’Atlético a annoncé son intention de saisir formellement la FIFA, reprochant au club catalan d’avoir négocié avec un joueur toujours sous contrat, en pleine période protégée par le règlement international sur le statut et le transfert des joueurs.

Du côté catalan, Laporta a de son côté confirmé qu’une offre avait bien été transmise à l’Atlético, la qualifiant de montant très important sans être illimitée, et assurant avoir échangé directement et clairement avec Gil Marín sur ce dossier.

Une issue encore incertaine

L’offre barcelonaise resterait sur la table tant qu’aucune alternative n’aura été trouvée par le club catalan, selon les propos de son président, sans qu’aucune avancée concrète n’ait été enregistrée à ce stade. Reste désormais à savoir si l’Atlético mettra sa menace à exécution en saisissant officiellement les instances de la FIFA dans les prochains jours.