Bénin : Une délégation gouvernementale à Nikki pour les préparatifs de la Gaani 2026  

À quelques semaines de la célébration de la fête de la Gaani, une importante délégation gouvernementale s’est rendue à Nikki ce jeudi 16 juillet 2026. Entre évaluation rigoureuse des chantiers physiques et appels au civisme, l’exécutif béninois s’active pour sublimer cette vitrine majeure du patrimoine national.

Aux premières heures de sa mission, la délégation interministérielle, composée des ministres en charge de la culture, du tourisme, de l’intérieur et de la communication, s’est d’abord inclinée devant son altesse Séro Torou Tuko Sari, Empereur de Nikki et gardien séculaire des us et coutumes des peuples Baatonou, Boo et alliés. Cette marque de profond respect protocolaire traduit la volonté commune de faire de l’édition 2026 un grand moment de rayonnement culturel.

Sur le terrain, la délégation a évalué l’avancement du projet de requalification des sites sacrés du parcours rituel, ainsi que les travaux de confortation du nouveau palais impérial. « Il s’agit de préparer une Gaani digne de notre histoire », a souligné Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre de la communication. Face aux exigences de l’exécutif, les entreprises se sont engagées à livrer les ouvrages au plus tard le 23 août 2026.

Au-delà de la pierre, les autorités interpellent le civisme des populations. Gounou Bachirou Sariki Imorou, premier adjoint au maire de Nikki, a appelé les riverains à la responsabilité : « La Gaani est notre patrimoine. Préservons-le avec dignité. » Par la voix de sa majesté Sinadounwirou, premier ministre de la cour impériale, les autorités traditionnelles ont chaleureusement salué cette démarche. La mission s’est achevée sous les prières et bénédictions du Sinaboko.

Célébrée chaque année, la Gaani n’est pas seulement une fête d’allégeance au trône impérial. C’est l’expression vivante de l’identité des peuples du septentrion et l’un des piliers majeurs du rayonnement culturel et touristique du Bénin à l’international. Nikki se prépare. La tradition s’éveille. La Gaani approche. La Gaani 2026 se tiendra du 25 au 27 août 2026.