Kevin Keegan, légende du football anglais et double Ballon d'or, est mort à 75 ans

Kevin Keegan s’est éteint ce lundi 20 juillet, à l’âge de 75 ans, des suites d’un cancer diagnostiqué en janvier dernier. L’ancien attaquant était entouré de sa femme et de ses filles dans ses derniers instants, a annoncé sa famille dans un communiqué.

Une carrière au sommet du football européen

Surnommé « King Kev », Keegan a remporté deux Ballons d’or consécutifs, en 1978 et 1979, une distinction qui couronnait ses années fastes au SV Hambourg. Formé à Scunthorpe United, il avait explosé sous les couleurs de Liverpool, où il a été sacré champion d’Europe en 1977 et a soulevé trois titres de champion d’Angleterre. Sa carrière de joueur s’est achevée à Newcastle United, club auquel son nom reste indissociablement lié.

Une seconde carrière comme entraîneur emblématique

Reconverti entraîneur, Keegan a fait de Newcastle une équipe redoutée, surnommée « les Entertainers », terminant vice-champion de Premier League en 1996 derrière Manchester United. Il a également dirigé Fulham, Manchester City, ainsi que la sélection anglaise entre 1999 et 2000. En sélection nationale, l’attaquant avait inscrit 21 buts en 63 sélections, dont il a longtemps porté le brassard de capitaine.