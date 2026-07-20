Guerre contre l'Iran : un responsable américain doute que Trump soit informé du manque de munitions

Les stocks de munitions américains s’amenuisent au Moyen-Orient. Un responsable de l’administration Trump a averti le Washington Post, relayé par le Telegraph, que le Pentagone ne dispose plus de réserves suffisantes pour soutenir ses opérations contre l’Iran, alors que trois militaires américains ont péri en quelques jours en Irak et en Jordanie.

Un aveu sur les stocks de munitions

« Nous n’avons pas assez de ressources pour soutenir nos opérations en toute sécurité », a confié ce responsable, sous couvert d’anonymat. Selon lui, « la Maison Blanche n’en a probablement pas conscience ». Le Pentagone masse davantage d’appareils militaires sur zone, mais cette montée en puissance se heurte à des stocks de missiles de défense antiaérienne et d’armes à longue portée en forte baisse. Les dégâts subis au combat limiteraient également la capacité à envoyer davantage de troupes et d’appareils.

Le think tank américain CSIS avait déjà alerté, quelques jours plus tôt, sur l’ampleur de la consommation de munitions : lors des 39 premiers jours du conflit entre février et avril, l’armée américaine avait frappé plus de 13 000 cibles, épuisant plus de la moitié de ses stocks disponibles pour au moins quatre types de missiles majeurs, dont les Tomahawk et les Patriot.

Trois morts en quelques jours

Un soldat américain est mort samedi en Irak lors de la neutralisation d’un drone iranien abattu. Deux autres avaient péri vendredi lors d’une frappe iranienne visant la base aérienne de Muwaffaq Salti, en Jordanie, où des restes humains non identifiés ont depuis été retrouvés. Interrogé après son retour de la finale de la Coupe du monde de football, le président Trump a affirmé que les frappes américaines de dimanche soir avaient été menées « en l’honneur » de ces militaires tombés.

Une escalade continue depuis début juillet

Les hostilités ont repris le 7 juillet, après l’effondrement d’un protocole d’accord signé un mois plus tôt entre Washington et Téhéran. L’armée américaine a depuis achevé sa neuvième nuit consécutive de bombardements sur des sites iraniens, visant centres de commandement, défenses aériennes et installations de surveillance côtière. En représailles, les Gardiens de la révolution islamique ont revendiqué l’arraisonnement de deux pétroliers dans le détroit d’Ormuz et des frappes contre une base américaine au Koweït ainsi que l’aéroport d’Aqaba, en Jordanie.

Le Congrès débat actuellement d’un financement supplémentaire pour reconstituer les stocks américains, tandis que l’administration Trump envisagerait d’invoquer le Defense Production Act afin d’accélérer la fabrication de munitions par les industriels de défense. Depuis le déclenchement du conflit le 28 février, le bilan américain atteint désormais 17 militaires tués. Selon des documents transmis au Congrès, les deux premiers jours de la guerre avaient à eux seuls coûté 5,6 milliards de dollars en armement.