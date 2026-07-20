Bénin : Les « Trois Glorieuses », piliers d’une révolution qui a redessiné la nation

L’histoire contemporaine de l’Afrique de l’Ouest reste profondément marquée par la décennie 1970, une époque de ruptures idéologiques majeures et d’affirmation souveraine. Au cœur de cette effervescence, l’ex-Dahomey, réputé pour son instabilité chronique post-indépendance, va opérer un virage à 180 degrés sous la direction du Général Mathieu Kérékou. Arrivé au pouvoir par un coup d’État le 26 octobre 1972, le jeune chef de bataillon va orchestrer une refondation totale de l’appareil d’État.

Cette métamorphose s’est cristallisée autour de trois jalons temporels, survenus de manière hautement symbolique à la même date anniversaire : les 30 novembre 1972, 1974 et 1975. Baptisés les « Trois Glorieuses », ces événements forment le trépied sur lequel a reposé la révolution populaire béninoise.

30 novembre 1972 : La rupture par le Discours-Programme

Le premier acte fondateur intervient à peine un mois après la prise de pouvoir de l’armée. Le 30 novembre 1972, Mathieu Kérékou prononce son célèbre Discours-Programme d’édification nationale. Ce texte de rupture met officiellement fin à l’expérience chaotique du Conseil présidentiel, un triumvirat civil souvent qualifié de « monstre à trois têtes » qui paralysait la gouvernance du pays.

Avec ce discours, le nouveau Gouvernement Militaire Révolutionnaire (GMR) pose les bases d’une doctrine axée sur l’indépendance nationale et le compte sur soi. Il s’agit de rompre avec les réseaux d’influence néocoloniaux pour engager le Dahomey sur la voie d’une reconstruction politique, économique et culturelle endogène. C’est l’acte de naissance d’une nouvelle légitimité pour l’armée, qui se veut désormais le guide de la masse populaire.

30 novembre 1974 : L’ancrage idéologique du Marxisme-Léninisme

Deux ans plus tard jour pour jour, à Goho (Abomey), la révolution prend une coloration doctrinale nette. Le régime officialise l’adoption du marxisme-léninisme comme idéologie officielle de l’État. Ce choix radical vise à structurer la lutte contre le sous-développement et le capitalisme international.

L’État s’aligne dès lors sur le bloc de l’Est et entreprend de réorganiser la société selon les préceptes socialistes. Ce choix politique se traduit rapidement par la nationalisation des secteurs clés de l’économie (banques, transports, industries de transformation) et par la création d’entreprises publiques. L’école, la culture et l’administration sont réformées pour forger le « citoyen nouveau », tandis que le Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB) s’établit comme le parti unique, centre névralgique du pouvoir.

30 novembre 1975 : L’avènement de la République Populaire du Bénin

Le triptyque révolutionnaire s’achève le 30 novembre 1975 avec la refonte identitaire du territoire. Pour effacer définitivement les stigmates du découpage colonial et sceller l’unité d’un peuple autrefois divisé par les régionalismes, le pays abandonne le nom de Dahomey. Il devient officiellement la République Populaire du Bénin.

Ce choix nominal, inspiré du prestigieux et puissant ancien royaume du Bénin (situé géographiquement dans le Nigeria actuel, mais symbole de grandeur précoloniale pour toute la région), s’accompagne de l’adoption d’un nouveau drapeau vert frappé d’une étoile rouge et d’un nouvel hymne national, L’Aube Nouvelle. L’État moderne trouve enfin sa forme définitive, centralisée et autoritaire, sous la bannière de la révolution.

Un héritage structurel complexe et durable

Ces « Trois Glorieuses » ont profondément transformé la trajectoire du pays. Si le modèle économique socialiste a fini par s’essouffler à la fin des années 1980 sous le poids de la crise financière, menant à la mémorable Conférence des forces vives de la nation en 1990, l’impact institutionnel de cette période reste immense.

La centralisation forte introduite par le GMR a paradoxalement apporté une stabilité durable à un pays habitué aux putschs à répétition. De plus, la conscience nationale et le sentiment d’appartenance à une seule et même patrie se sont consolidés durant ces années de mobilisation populaire.

Aujourd’hui, l’analyse de ce devoir de mémoire autour des « Trois Glorieuses » permet de comprendre les fondements de l’identité béninoise contemporaine. Les recherches académiques continuent d’explorer les répercussions de ce bouleversement sociétal. Loin d’être de simples dates historiques, ces journées demeurent les clés de voûte de la mémoire politique du Bénin.