Zambada, cofondateur du cartel de Sinaloa, condamné à vie par un tribunal américain

Un tribunal fédéral de Brooklyn a prononcé lundi la réclusion à perpétuité contre Ismael Zambada, cofondateur du cartel de Sinaloa surnommé « El Mayo« , mettant fin à quatre décennies de cavale du narcotrafiquant. Le juge Brian Cogan a assorti la sentence d’une confiscation de 15 milliards de dollars.

Un plaidoyer de culpabilité conclu en 2025

Âgé de 76 ans, Zambada avait plaidé coupable en août 2025 des chefs de direction d’une entreprise criminelle continue et d’association de malfaiteurs. Il a reconnu sa responsabilité dans l’acheminement d’au moins 1,5 million de kilogrammes de cocaïne vers les États-Unis, ainsi que dans la distribution d’héroïne, de méthamphétamine et de fentanyl produits par l’organisation. Son co-accusé historique, Joaquín « El Chapo » Guzmán, purge depuis 2019 une peine similaire dans la prison de haute sécurité de Florence, dans le Colorado.

Une arrestation après des décennies de fuite

Capturé le 25 juillet 2024, Zambada avait affirmé avoir été enlevé au Mexique avant d’être transporté de force vers le Texas.

Devant la cour, l’accusé a présenté ses excuses par l’intermédiaire d’un interprète : « personne ne gagne dans une guerre comme celle-ci », a-t-il déclaré, appelant les générations futures à emprunter une autre voie. Les procureurs ont par ailleurs alerté sur le fait que des proches de Zambada continueraient de diriger le cartel depuis l’extérieur, compliquant le choix de l’établissement pénitentiaire. En raison de son état de santé, jugé fragile par sa défense, un placement dans un hôpital pénitentiaire fédéral est envisagé.