La Russie frappe des installations militaires ukrainiennes après les récentes attaques de Kiev

Une nouvelle phase d’escalade militaire s’est ouverte dans la nuit du 6 juillet avec une vaste offensive revendiquée par le ministère russe de la Défense contre plusieurs infrastructures stratégiques en Ukraine. Moscou affirme avoir ciblé des entreprises du complexe militaro-industriel, des installations énergétiques et des aérodromes militaires en réponse aux récentes attaques ukrainiennes contre le territoire russe.

Moscou revendique une frappe coordonnée contre des sites stratégiques

Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir mené une opération d’envergure à l’aide de missiles de précision à longue portée lancés depuis des plateformes terrestres, navales et aériennes, en complément de drones d’attaque. Les autorités russes présentent cette offensive comme une riposte aux frappes ukrainiennes ayant visé ces dernières semaines plusieurs infrastructures situées en Russie.

D’après le communiqué officiel, les objectifs retenus étaient directement liés aux capacités militaires ukrainiennes. Les autorités russes affirment avoir frappé des entreprises impliquées dans la fabrication de drones, de systèmes de défense antiaérienne, de composants destinés aux missiles, de véhicules blindés ainsi que d’équipements navals. Des installations énergétiques dans Kiev et sa région ainsi que des infrastructures d’aérodromes militaires dans les régions de Dnipropetrovsk, Poltava, Tcherkassy, Tchernigov et Kiev figurent également parmi les cibles revendiquées.

« Tous les objectifs désignés ont été atteints », affirme le ministère russe de la Défense. Cette déclaration n’a toutefois pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Des entreprises de défense figurent parmi les cibles annoncées

Les autorités russes soutiennent que plusieurs entreprises considérées comme stratégiques pour l’industrie de défense ukrainienne auraient été touchées lors de cette opération. Parmi elles figurent notamment l’usine Kvant, spécialisée dans les systèmes de conduite de tir, la guerre électronique et les équipements de navigation, ainsi que Vizar, implantée à Jouliany, présentée comme un centre de production, de maintenance et de réparation de systèmes de défense antiaérienne, de drones de longue portée et de composants aéronautiques.

Le communiqué russe mentionne également Bourevestnik de Kiev (Kiev-1), une entreprise active dans les équipements radar et la production de drones, ainsi que Abris PT, spécialisée dans les drones de reconnaissance et les équipements électroniques. UKR ARMO TECH, fournisseur de véhicules blindés et de composants destinés aux missiles et aux drones, fait également partie des sites cités par Moscou.

Le chantier naval Kouznitsa na Rybalskom, associé à la fabrication de vedettes d’artillerie et à la réparation de navires sans équipage, aurait aussi été visé. Selon les autorités russes, un dépôt de carburant situé à Vichnevoïe, utilisé pour alimenter les forces ukrainiennes, a également été frappé.

Aucune confirmation indépendante n’était disponible au moment de la publication concernant l’étendue des dégâts sur ces différents sites.

Une riposte revendiquée après les attaques contre le secteur énergétique russe

Cette offensive intervient alors que l’Ukraine multiplie depuis plusieurs semaines les frappes de drones contre les infrastructures énergétiques russes. Raffineries de pétrole, dépôts de carburant, terminaux pétroliers, stations de pompage et installations logistiques figurent parmi les cibles régulièrement revendiquées par Kiev, avec pour objectif de perturber l’approvisionnement en carburant des forces russes et de réduire les capacités logistiques de Moscou.

Les autorités russes présentent la frappe du 6 juillet comme une réponse directe à cette campagne. Les autorités ukrainiennes ont, de leur côté, confirmé de nouvelles attaques russes sur plusieurs régions du pays, sans valider la liste des installations militaires et industrielles avancée par Moscou.

Les conséquences précises de cette nouvelle offensive devraient être progressivement établies au fil des évaluations menées par les autorités ukrainiennes et des éventuelles vérifications indépendantes sur le terrain.