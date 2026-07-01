La Russie referme ses frontières ferroviaires avec trois pays de l'UE

Un nouveau tour de vis est entré en vigueur à la frontière occidentale de la Russie. À compter du 1er juillet, Moscou a suspendu les activités de sept postes-frontières ferroviaires avec la Finlande, l’Estonie et la Lettonie, conformément à un décret du gouvernement russe publié le 30 juin. Les autorités n’ont fourni aucune explication officielle sur les motifs de cette décision ni sur sa durée.

La mesure concerne cinq points de passage situés à la frontière avec la Finlande, ainsi qu’un point de passage avec l’Estonie et un autre avec la Lettonie. Elle entraîne l’arrêt des formalités de contrôle aux frontières pour les voyageurs, les véhicules et le transport de marchandises sur ces liaisons ferroviaires.

Sept postes-frontières suspendus à partir du 1er juillet

Le décret du gouvernement russe prévoit la fermeture temporaire de sept points de contrôle ferroviaires. Le texte est entré en vigueur le 1er juillet et charge le ministère russe des Affaires étrangères d’informer officiellement les autorités finlandaises, estoniennes et lettones de cette décision. Aucune justification n’accompagne le document officiel. Les autorités russes ne précisent ni les raisons ayant conduit à cette suspension ni la date d’une éventuelle réouverture.

Selon les informations disponibles, cinq des postes concernés se trouvent sur la frontière russo-finlandaise, tandis qu’un poste est situé à la frontière avec l’Estonie et un autre avec la Lettonie. Les autres points de passage ferroviaires entre la Russie et ces deux États ne sont pas concernés par cette décision. Cette fermeture prive désormais la Finlande de tout passage ferroviaire ouvert avec la Russie.

Des relations frontalières déjà fortement dégradées

Cette décision intervient alors que les échanges frontaliers entre les deux voisins sont déjà très limités depuis plusieurs années. À partir de la fin de l’année 2023, la Finlande a progressivement fermé l’ensemble de ses points de passage terrestres avec la Russie. Le gouvernement finlandais a justifié cette mesure par des préoccupations de sécurité nationale, estimant que des flux migratoires étaient instrumentalisés à sa frontière, une accusation rejetée par Moscou.

En avril 2024, Helsinki a décidé de maintenir cette fermeture jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure a ensuite été prolongée à plusieurs reprises, la dernière reconduction ayant été annoncée en juin 2026. Le trafic ferroviaire de passagers entre les deux pays était déjà interrompu depuis mars 2022, avec l’arrêt de la liaison Allegro reliant Helsinki à Saint-Pétersbourg, peu après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Une décision sans calendrier de réouverture

Le décret russe ne fixe aucun délai pour la levée de ces restrictions. À ce stade, aucune réaction officielle des gouvernements de la Finlande, de l’Estonie ou de la Lettonie n’avait été rendue publique concernant cette nouvelle mesure.

Sauf nouvelle décision des autorités russes, la suspension des activités de ces sept postes-frontières ferroviaires demeure donc applicable à compter du 1er juillet, sans échéance officielle de réouverture.