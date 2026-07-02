Lamine Yamal provoque la France, Koundé répond sobrement en conférence de presse

Une pique lancée à la radio espagnole trouve sa réplique sur le sol américain. Jules Koundé a réagi ce jeudi en conférence de presse aux propos tenus par son coéquipier du FC Barcelone, Lamine Yamal, qui avait jugé l’équipe de France non supérieure à l’Espagne dans cette Coupe du monde 2026. Le défenseur des Bleus a choisi la mesure plutôt que la controverse, à la veille du huitième de finale français contre le Paraguay.

Yamal, interrogé cette semaine au micro de la COPE, avait balayé l’idée d’une hiérarchie entre les deux sélections. « La France n’est pas meilleure que nous, elle ne nous a pas battus à l’Euro. Il n’y a pas de favori. Personne ne nous devance », avait-il lancé, s’appuyant sur la victoire espagnole 2-1 décrochée en demi-finale de l’Euro 2024, le 9 juillet à Munich.

Une réponse mesurée face à la sortie de Yamal

Sollicité sur ces déclarations, Koundé n’a pas cherché la confrontation. Il a d’abord salué la personnalité de son partenaire en club, avant de relativiser la portée du statut de favori dans une compétition à élimination directe. Sa réaction tranche avec le climat tendu qui entoure sa propre performance sous le maillot bleu, critiquée depuis le début du tournoi américain malgré son maintien comme titulaire par le sélectionneur Didier Deschamps.

Le latéral droit, passé par les Girondins de Bordeaux avant de rejoindre la Catalogne en 2022, a reconnu que le bilan récent entre les deux nations penchait en faveur de la Roja, sans pour autant s’en inquiéter outre mesure. Il a précisé garder cet élément en mémoire, plutôt que d’y voir un motif d’inquiétude pour la suite du tournoi.

Deux trajectoires distinctes dans le tableau final

Les propos de Yamal interviennent alors que l’Espagne vient de valider sa qualification pour les quarts de finale en dominant l’Autriche 3-0 lors des huitièmes, mettant fin à une série sans victoire à élimination directe en Coupe du monde depuis son sacre de 2010. L’attaquant barcelonais, encore limité physiquement après une blessure à la cuisse contractée en avril, avait déjà inscrit un but face à l’Arabie saoudite malgré un temps de jeu réduit lors des matches de poules.

De son côté, la France doit encore composer avec le Paraguay pour valider son propre billet en quart de finale. La rencontre se déroulera à Philadelphie, où les Bleus se sont envolés au lendemain de la prise de parole de Koundé. Une qualification française ouvrirait la voie à un possible choc entre les deux sélections plus tard dans la compétition, ce qui donnerait alors un relief particulier à l’échange verbal entre les deux coéquipiers barcelonais.

Le tournoi doit se conclure le 19 juillet, date à laquelle la finale de cette Coupe du monde 2026 déterminera si les déclarations de Yamal trouveront une confirmation sur le terrain.