Chine : les USA veulent préserver leur avance technologique

Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a appelé les États-Unis à conserver leur avance technologique face à la Chine lors du Pennsylvania Defense & Innovation Summit 2026, organisé à Carlisle, en Pennsylvanie. Au cours d’un échange consacré aux enjeux de défense et d’innovation, il a estimé qu’un avantage technologique chinois constituerait « un vrai problème » et a plaidé pour un déploiement plus rapide des modèles d’intelligence artificielle de pointe.

Selon John Ratcliffe, les technologies occidentales disposent encore d’une avance qu’il convient de préserver. Il a également affirmé qu’il ne fallait « pas laisser cela se produire », en évoquant la possibilité de voir Pékin prendre l’ascendant dans des secteurs stratégiques.

L’intelligence artificielle au centre des préoccupations

Durant cette intervention, le directeur de la CIA a cité l’exemple de la 5G et de Huawei, groupe chinois visé depuis plusieurs années par des restrictions américaines. Il a expliqué que les États-Unis devaient continuer à développer et à déployer les modèles d’intelligence artificielle de nouvelle génération afin que les services de renseignement et les responsables de la sécurité nationale puissent les exploiter.

Selon lui, l’intelligence artificielle constitue désormais un enjeu majeur pour la compétitivité technologique, mais aussi pour les capacités de défense et de renseignement américaines.

Une rivalité technologique de longue date

Les déclarations de John Ratcliffe interviennent alors que Washington et Pékin poursuivent leur compétition dans plusieurs domaines stratégiques, parmi lesquels l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les télécommunications et l’informatique quantique.

Depuis 2022, les États-Unis ont progressivement renforcé les contrôles sur les exportations de puces électroniques de pointe et des équipements destinés à leur fabrication vers la Chine. Les autorités américaines estiment que ces technologies pourraient renforcer les capacités militaires chinoises et limiter l’avance des entreprises occidentales dans des secteurs jugés sensibles.

Huawei reste également l’un des symboles de cette rivalité. L’entreprise chinoise fait l’objet de sanctions et de restrictions américaines depuis plusieurs années, Washington invoquant des préoccupations liées à la sécurité nationale.

Un contexte marqué par la course aux technologies de pointe

Le Pennsylvania Defense & Innovation Summit réunit chaque année des responsables politiques, militaires, industriels et universitaires autour des questions d’innovation et de sécurité nationale. C’est dans ce cadre que John Ratcliffe a exposé sa vision de la compétition technologique avec la Chine.

Les investissements consacrés à l’intelligence artificielle atteignent désormais plusieurs dizaines de milliards de dollars de part et d’autre du Pacifique. Dans ce contexte, les responsables américains multiplient les appels à accélérer le développement des technologies de pointe afin de maintenir l’avance des États-Unis face à leur principal concurrent stratégique.