France : une enquête ouverte après la mort de Daniel Siad, rabatteur présumé d’Epstein

Le corps de Daniel Siad a été découvert lundi soir dans son pavillon de Colombes, en région parisienne. Le parquet de Nanterre a confirmé mercredi 22 juillet 2026 l’ouverture d’une enquête destinée à établir les circonstances du décès.

Une enquête judiciaire ouverte à Nanterre

Selon le parquet de Nanterre, une enquête en recherche des causes de la mort a été lancée dès la découverte du corps de l’homme, âgé de plusieurs décennies et connu dans le milieu de la mode parisien. Cette procédure vise à déterminer si le décès résulte d’un acte volontaire, d’un accident ou d’une cause naturelle. L’information avait initialement été révélée par le quotidien Le Parisien, avant d’être confirmée par les autorités judiciaires. Daniel Siad exerçait la profession de recruteur de mannequins et aurait, selon plusieurs témoignages recueillis dans le cadre d’enquêtes distinctes, orienté des jeunes femmes vers le financier américain Jeffrey Epstein.

Un homme visé par plusieurs plaintes pour viols

Avant sa mort, Daniel Siad faisait l’objet à Paris d’une enquête confiée à l’office central chargé de la lutte contre la traite d’êtres humains. Plusieurs plaintes avaient été déposées contre lui, dont certaines pour des faits de viols. L’intéressé aurait toujours contesté ces accusations et nié tout rôle dans le recrutement de victimes présumées pour le compte du réseau Epstein. Aucune mise en examen n’avait été prononcée à son encontre au moment des faits.

Une affaire qui secoue les élites depuis des mois

Cette mort intervient alors que l’affaire Epstein connaît un regain d’intensité depuis la publication, fin janvier 2026, de plus de trois millions de documents par le ministère américain de la Justice, en application de l’Epstein Files Transparency Act. Ces archives ont ravivé les investigations sur plusieurs continents, des États-Unis à la Pologne en passant par la Suisse et la France, où l’appartement parisien d’Epstein, avenue Foch, fait l’objet de témoignages sur un système présumé de recrutement de jeunes femmes sous couvert de promesses de carrière dans le mannequinat.

Ce nouveau décès rappelle celui de Jean-Luc Brunel, agent français mis en examen en 2020 pour viols et harcèlement sexuel dans ce même dossier, retrouvé mort en détention en 2022. Sa disparition avait alors interrompu une partie des investigations menées en France sur les réseaux de recrutement liés à Epstein, qui s’était lui-même donné la mort dans sa cellule new-yorkaise en août 2019, deux mois après son inculpation pour trafic sexuel de mineurs.

L’enquête ouverte à Nanterre devra désormais déterminer si le décès de Daniel Siad est lié, de près ou de loin, aux procédures judiciaires en cours le concernant. Les autorités n’ont pour l’heure communiqué aucun élément sur une éventuelle piste privilégiée.