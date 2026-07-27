Le Bénin et les USA ont mené un exercice militaire contre la menace des engins explosifs

Des soldats américains et béninois ont clôturé un exercice de cinq jours consacré à la neutralisation des engins explosifs improvisés (EEI), selon une annonce de l’ambassade des États-Unis au Bénin ce 27 juillet. L’entraînement s’est déroulé aux côtés des Forces Armées béninoises (FAB), avec l’appui de la North Dakota National Guard et du Groupe Militaire des États-Unis au Bénin.

Un partenariat vieux de plus de dix ans

Cette coopération n’est pas nouvelle : la garde nationale américaine accompagne les forces béninoises depuis 2014, dans le cadre du State Partnership Program. Selon les organisateurs, l’échange a permis de renforcer l’interopérabilité entre les deux armées et de jeter les bases de futures opérations conjointes. Les responsables présentent cette initiative comme le reflet d’une volonté partagée de promouvoir la stabilité régionale face à l’évolution des menaces sécuritaires en Afrique de l’Ouest.

Un exercice qui fait suite à une formation médicale

Cette manœuvre contre les EEI arrive quelques jours seulement après une autre initiative de coopération militaire américano-béninoise. À la Base navale de Cotonou, des instructeurs relevant de l’AFRICOM avaient dispensé une formation de deux jours au personnel de la Marine béninoise, centrée sur la méthode TCCC (Tactical Combat Casualty Care), un protocole utilisé pour stabiliser les blessés dans des zones difficiles d’accès. Les marins avaient notamment appris à contrôler une hémorragie et à dégager les voies respiratoires d’un blessé.

Les deux opérations, menées à quelques jours d’intervalle, dessinent un calendrier de coopération militaire dense entre les deux pays sur l’année 2026, couvrant à la fois la prise en charge des blessés et la lutte contre les engins explosifs — deux volets étroitement liés sur le terrain.

Une coopération appelée à se poursuivre

Aucune date n’a été communiquée pour de prochains exercices conjoints. Les autorités américaines et béninoises indiquent toutefois vouloir maintenir ce rythme d’échanges, jugés utiles pour contribuer à une Afrique de l’Ouest plus sûre, selon les termes employés par les organisateurs de l’exercice.