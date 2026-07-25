Zelensky affirme que la Russie se prépare à accueillir 30 000 soldats nord-coréens

Des préparatifs sont en cours dans la région russe de Voronej depuis juin pour recevoir 30 000 soldats nord-coréens supplémentaires. C’est ce qu’a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur le réseau social X ce 25 juillet. Selon lui, la Russie souhaite recevoir 30 000 soldats supplémentaires en provenance de Corée du Nord. Il a précisé que Pyongyang s’apprête également à livrer des lanceurs additionnels pour missiles balistiques à Moscou.

Un dossier déjà ancien entre Moscou et Pyongyang

La participation de troupes nord-coréennes au conflit ukrainien occupe une place dans l’actualité depuis plusieurs mois. La Russie et la Corée du Nord avaient officiellement reconnu, début 2025, l’engagement de soldats nord-coréens dans les opérations liées à la guerre en Ukraine. Les renseignements sud-coréens évaluaient déjà ce déploiement à environ 15 000 hommes, envoyés notamment dans la région de Koursk pour aider à repousser les forces ukrainiennes qui y étaient positionnées depuis août 2024.

Loin de se limiter à cet épisode, cette coopération militaire s’est renforcée au fil de l’année 2026. En avril, Moscou et Pyongyang avaient signé un nouveau pacte militaire lors d’une rencontre entre le ministre russe de la Défense Andreï Belousov et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, scellant une collaboration présentée comme durable. Fin juillet, les deux pays avaient encore réaffirmé un soutien mutuel élargi en matière de sécurité, à l’occasion d’un troisième dialogue stratégique entre leurs diplomaties. Les autorités russes l’ont revendiquée publiquement, allant jusqu’à célébrer la mémoire des combattants nord-coréens tombés sur le sol russe. C’est dans ce cadre de rapprochement assumé qu’interviennent les nouvelles déclarations du président ukrainien, qui pointent une possible amplification du dispositif.

Une menace élargie à l’Asie selon Kiev

Le président ukrainien a présenté ce renforcement comme un danger dépassant les frontières de l’Ukraine. Il a déclaré que la Russie aide la Corée du Nord à apprendre à faire la guerre, à améliorer ses armes et à acquérir une expérience réelle du combat. D’après lui, cette expertise acquise sur le terrain ukrainien représente ensuite un risque pour l’ensemble des pays asiatiques situés à portée des missiles nord-coréens.

Cette alerte intervient alors que Séoul évalue à environ 2 000 le nombre de soldats nord-coréens tués depuis leur engagement aux côtés des forces russes. Un rapport sud-coréen publié en mars 2026 estimait par ailleurs que l’envoi de personnel militaire et les livraisons d’armements auraient déjà rapporté jusqu’à 14,4 milliards de dollars à Pyongyang, un montant qui atténue l’effet des sanctions internationales visant le régime nord-coréen. Ni Moscou ni Pyongyang n’ont réagi publiquement, à ce stade, aux chiffres avancés par Zelensky concernant ce nouveau contingent de 30 000 hommes.