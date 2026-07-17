« Mali Kura » : Goïta mise sur la diaspora pour construire son récit de la Transition

Assimi Goïta a reçu une délégation de la diaspora malienne le jeudi 16 juillet 2026 au Palais de Koulouba. La rencontre s’est tenue dans le cadre de la 2e édition du Forum International de la Diaspora, qui réunit investisseurs et cadres maliens de l’étranger à Bamako jusqu’au 18 juillet.

Une délégation conduite par le HCME

Le groupe reçu à Koulouba était mené par Habib Sylla, président du Haut Conseil des Maliens Établis à l’Extérieur (HCME). Il rassemblait des investisseurs et des cadres originaires de la diaspora, présents dans la capitale malienne pour participer au forum. Les échanges ont porté sur les préoccupations des Maliens de l’étranger, leurs projets d’investissement, ainsi que les mécanismes de facilitation déjà mis en place par l’État.

Un engagement réitéré, sans annonce chiffrée

À l’issue de la rencontre, le président du HCME s’est dit rassuré. Selon lui, le chef de la Transition aurait réitéré son engagement à lever tous les obstacles freinant les initiatives des Maliens de l’extérieur. Aucun montant ni mesure budgétaire n’a été communiqué à l’issue de l’audience. Pour Habib Sylla, cette rencontre traduirait la volonté du général d’armée d’associer pleinement la diaspora à la construction du « Mali Kura », le « Mali nouveau » revendiqué par la Transition.

Une diaspora estimée à plusieurs millions de personnes

Le forum qui accueille cette délégation s’ouvre sous le thème de l’investissement productif, porté par le ministre des Maliens établis à l’extérieur, Mossa Ag Attaher. Selon les organisateurs, la diaspora malienne compterait entre 4 et 6 millions de personnes à travers le monde et transférerait chaque année vers le pays l’équivalent d’environ 700 milliards de FCFA, soit près de 5 % du PIB national. L’objectif affiché du forum serait d’orienter une part croissante de ces envois de fonds vers des projets productifs plutôt que vers la seule consommation des ménages.

Cette audience intervient dans un cadre sécuritaire tendu pour la Transition malienne. Le pays a connu, fin avril 2026, des attaques coordonnées attribuées au JNIM et au Front de libération de l’Azawad, ayant coûté la vie au ministre de la Défense, le général Sadio Camara. La communication autour du forum et de la diaspora survient ainsi quelques mois après cette période de forte incertitude sur la stabilité du pouvoir en place.