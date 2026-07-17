Bénin : les travaux de la route Sètto–Dassa-Zoumé annoncés pour le prochain trimestre

La reconstruction de la route Sètto–Dassa-Zoumé devrait démarrer au cours du prochain trimestre, selon les annonces faites jeudi 16 juillet 2026 à Cotonou lors de la 10ᵉ session ordinaire du Conseil d’administration du MCA-Bénin Régional. Cette échéance a été confirmée alors que le programme régional s’apprête à célébrer sa première année d’entrée en vigueur.

Le lancement de ce chantier intervient après l’achèvement des préparatifs techniques et administratifs. Les responsables du programme estiment que toutes les conditions sont désormais réunies pour engager les travaux, qui figurent parmi les investissements majeurs du Compact régional dans le secteur des transports.

Les préparatifs du chantier jugés achevés

En ouvrant les travaux de la session, le nouveau président du Conseil d’administration, Orou Hermann Takou, a indiqué que la réhabilitation de cet axe constituait l’une des priorités immédiates du programme. Selon son discours, les récentes évolutions intervenues dans le financement du Compact ont permis de préserver les principaux projets et de poursuivre leur mise en œuvre.

Le Coordonnateur national du MCA-Bénin Régional a, de son côté, affirmé que « tout est mis en place » pour un démarrage des travaux au trimestre prochain. Il a également souligné que le gouvernement béninois et le Millennium Challenge Corporation (MCC) avaient travaillé de concert afin de réunir les conditions nécessaires à la réalisation de cette infrastructure.

La route Sètto–Dassa-Zoumé constitue un corridor important pour les déplacements entre plusieurs localités du centre du pays. Sa reconstruction devrait améliorer la circulation des usagers, réduire les coûts de transport et faciliter les échanges économiques le long de cet itinéraire.

Une session marquée par le premier anniversaire du Compact

La réunion du Conseil d’administration s’est tenue à la veille du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du Compact régional. Les administrateurs ont examiné l’évolution des différents projets, les documents financiers couvrant la période de juillet à septembre 2026 ainsi que les prochaines étapes de mise en œuvre du programme.

Présidant pour la première fois cette instance, Orou Hermann Takou a rendu hommage à son prédécesseur, Abdoulaye Bio Tchané, avant d’appeler les équipes du MCA-Bénin Régional à renforcer leur efficacité. Il a estimé que « les défis seront relevés » grâce à une gestion rigoureuse et à la poursuite des réformes engagées.

Un programme régional centré sur les infrastructures

Le Compact régional finance plusieurs investissements destinés à améliorer les infrastructures de transport et à renforcer la fluidité des échanges entre les pays participants. Au Bénin, la réhabilitation de l’axe Sètto–Dassa-Zoumé figure parmi les opérations les plus attendues.

Le Millennium Challenge Corporation, organisme américain créé en 2004, accompagne depuis plusieurs années le Bénin à travers différents programmes de développement. Avant le Compact régional, le pays avait déjà bénéficié de deux précédents Compacts, mobilisant ensemble plus de 700 millions de dollars pour financer des projets dans les domaines des infrastructures, de l’énergie et de la gouvernance.