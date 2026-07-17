Aux côtés de Trump, Infantino érige la FIFA en « fournisseur officiel de bonheur »

Gianni Infantino a qualifié la FIFA de « fournisseur officiel de bonheur pour l’humanité » lors d’une réception organisée à la Trump Tower, à New York, le 17 juillet 2026. La rencontre s’est tenue deux jours avant la finale de la Coupe du monde, prévue au MetLife Stadium, aux côtés de Donald Trump.

Un bilan chiffré présenté par le président de la FIFA

Le président de la FIFA a affirmé que le tournoi avait « dépassé toutes les attentes », selon des propos rapportés par Fox News. Il a avancé le chiffre de 7 millions de spectateurs ayant assisté aux matchs depuis le début de la compétition, auxquels s’ajoutent des « milliards » de téléspectateurs. Onze des seize stades retenus pour cette édition se trouvent aux États-Unis, dont l’intégralité des quarts de finale, des demi-finales et la finale à venir.

Cette édition 2026, coorganisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, réunit pour la première fois 48 équipes, contre 32 lors des précédentes éditions. Le format élargi avait été validé par la FIFA en 2017, près d’une décennie avant sa mise en œuvre effective.

Une proximité affichée avec la présidence américaine

Infantino a salué la capacité des États-Unis à avoir « accueilli le monde », estimant que les images des villes hôtes et des supporters internationaux avaient permis de rassembler les publics dans la paix. Il a présenté la FIFA comme portant la « joie et le bonheur » depuis 120 ans — sauf, a-t-il concédé, pour l’équipe perdante.

Cette proximité remonte à 2018, lorsque Infantino avait rendu visite à Trump à la Maison-Blanche durant son premier mandat. Le président de la FIFA a depuis multiplié les gestes d’alignement, assistant à l’investiture du président américain en janvier 2025. Sur le plan financier, la FIFA anticipe des recettes de 11 milliards de dollars pour le cycle 2023-2026, une manne portée en grande partie par l’élargissement du tournoi à 48 équipes.